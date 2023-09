Le opposizioni ci riprovano con una mozione di sfiducia a Rotice: "Manfredonia merita di più"

Le forze politiche di opposizione non recedono dal proposito di archiviare anzitempo l’esperienza amministrativa a guida Gianni Rotice.

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Manfredonia Nuova, Molo 21, Progetto Polare e Con Manfredonia restano convinti che quella che bollano come una “pagina di cattiva politica” debba concludersi in fretta, perché “Manfredonia merita molto di più”.

Invitano, allora, Forza Italia, a presentare insieme ai loro consiglieri di minoranza una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Rotice.

Le forze in questione consegnano alla comunità la loro versione dei fatti sugli ultimi accadimenti e sulla crisi politica che “continua a paralizzare l’attività dell’amministrazione comunale”.

Avevano deciso di firmare le dimissioni perché Forza Italia aveva garantito le firme dei suoi quattro consiglieri, successivamente si è aggiunta la firma del consigliere Adriano Carbone.

Come già riferito a FoggiaToday dal segretario cittadino del Pd Matteo Panza, due consiglieri erano fuori sede, dunque per depositare contestualmente tutte le firme in Comune occorreva attendere gli atti notarili che sarebbero arrivati via posta solo venerdì mattina.

“In questo frangente, il sindaco ha esercitato pressione su alcuni consiglieri firmatari perché revocassero la loro firma prima del deposito degli atti al protocollo”, denunciano le opposizioni.

E nel frattempo, Rotice, “per complicare ulteriormente la situazione, ha rassegnato le proprie dimissioni, lasciando così per 20 giorni al governo cittadino una giunta con soli 5 assessori”.

Ma non è tutto, perché Pd, M5S, Manfredonia Nuova, Molo 21, Progetto Popolare e Con denunciano pubblicamente che sarebbero stati prospettati ruoli di governo ai consiglieri gli minoranza nel tentativo di rimpolpare l’esigua maggioranza. Un ruolo chiave, sempre secondo le forze di opposizione, sarebbe stato assunto dal consigliere Adriano Carbone.

Accusano le forze di maggioranza di “assoluta mancanza di etica politica e di rispetto per gli stessi elettori”: “La figuraccia è innegabile – scrivono i sei partiti e movimenti - e la debolezza politica dell'Amministrazione guidata dal sindaco Rotice si è acuita ulteriormente, mettendo seriamente in dubbio la sua capacità di governare la città di Manfredonia in modo serio e responsabile”.