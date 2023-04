La crisi del grano duro arriva al Ministero dell'Agricoltura: depositate due interrogazioni

"Il prezzo del grano duro fino alla Borsa Merci di Foggia, la provincia maggiore produttrice di questo cereale in Italia è crollato di ben 30 euro sulla precedente seduta del 15 marzo scorso, pervenendo a 390 euro alla tonnellata sui minimi e a 395,00 euro sui massimi. Inoltre le associazioni di categoria in campo agricolo hanno evidenziato che, in assenza di opportuni interventi, gli agricoltori dovranno vendere in perdita, senza ricavare nemmeno i costi di produzione e a questo si aggiunga un'altra nefasta eventualità, che potrebbe essere quella di abbandonare la produzione stessa per mancanza di redditività".

È quanto dichiara la senatrice del Movimento Cinquestelle Gisella Naturale, che ha depositato una interrogazione a risposta orale al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La parlamentare di Torremaggiore intende sapere se il ministero ritenga necessario adottare ogni misura volta alla valorizzazione del grano nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica.

L'interrogazione giunge anche dopo che la Commissione Europea ha deciso di estendere le importazioni esenti da dazio per il grano ucraino fino a giugno 2024, rendendo così i cereali ucraini più economici di quelli prodotti nell'Unione Europea e penalizzando gli agricoltori. L'Ue ha infatti istituito i cosiddetti 'corridoi di solidarietà' per facilitare le esportazioni di grano dall'Ucraina, devastata dalla guerra e con i porti bloccati. Enormi flussi di grano ucraino a basso costo sono finiti nei Paesi dell'Europa centrale.

Il Consiglio dell'Ue ha inoltre approvato una misura di sostegno del valore di 56,3 milioni di euro per gli agricoltori bulgari, polacchi e rumeni danneggiati dall'inondazione dei mercati da parte del grano ucraino.

La senatrice Naturale non ha mai perso di vista le vicissitudini dei produttori di grano italiano, più volte oggetto di interrogazioni e interventi in Parlamento per i suoi prezzi, l'etichettatura e la provenienza: "I nostri produttori sono in ginocchio e l'Europa deve adottare un unico peso e un'unica misura anche per loro e per questo motivo il Governo deve assolutamente intervenire", ha concluso.

Sul calo del prezzo del grano duro è intervenuto anche l'on. Giandonato La Salandra, che ha depositato in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati una interrogazione: "A fronte di un calo progressivo del prezzo del grano duro negli ultimi mesi, considerando che nelle borse merci il prezzo della semola non subisce gli stessi orientamenti e che il prezzo della pasta rimarrebbe perfino invariato, ho chiesto tramite interrogazione al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di avviare una preliminare indagine conoscitiva, al fine di escludere speculazioni a danno dei produttori di grano duro".

A latere di ogni considerazione sulle differenti qualità del grano importato (sembra che vi sia una più che importante immissione di grano canadese, con circa 400 mila quintali, scaricati soltanto nell'ultima settimana al porto di Bari) è evidente la crisi in cui si trova il settore cerealicolo italiano, che dovrebbe essere trainante per l’agricoltura della Nazione, con particolare rilevanza in territori come quello di Capitanata, vero e proprio granaio d'Italia.

“È necessario – conclude La Salandra - un riconoscimento di valore ad un prodotto che ha elevati standard qualitativi e di salubrità ma costi di produzione meno competitivi rispetto ad altri paesi esteri. Tra le soluzioni più immediate, sicuramente potrebbe esserci l’istituzione di una Commissione unica nazionale e di un registro di carico e scarico della merce, che entri ed esca dai mulini. Intanto, per la prossima settimana è previsto un tavolo tecnico nazionale”.