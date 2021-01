Crisi di governo, si dimette anche il foggiano Scalfarotto: "In una fase delicata se c'è un problema va affrontato"

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha annunciato in conferenza stampa, questo pomeriggio, le dimissioni delle ministre delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, alle Politiche per la Famiglia Elena Bonetti e del sottosegretario agli Affari Esteri Ivan Scalfarotto. Si apre così ufficialmente la crisi di governo: "Non è stata aperta da Italia Viva ma va avanti da mesi", ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio.

"Questo è un Governo che ha fatto alcune cose, soprattutto occupandosi di pandemia e di poco altro, ma sempre all'ultimo istante. Si prendono decisioni all'ultimo istante, con Consigli dei ministri che si fanno in piena notte, che prendono decisioni spesso incomprensibili alla maggior parte dei cittadini, in una situazione delicata", ha detto a Start, su Sky TG24, il sottosegretario Scalfarotto, foggiano e candidato alla presidenza della Regione Puglia alle ultime elezioni.

"Le persone - ha aggiunto - dicono che non bisogna far cadere il Governo perché siamo in una fase delicata, ma proprio in questa fase se c'è un problema bisogna affrontarlo, altrimenti si resta in una fase delicata che non viene gestita da nessuno".