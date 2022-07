Crisi di Governo, Gatta non esclude la candidatura per il Parlamento: "Tutto può essere"

Sibillino ma anche no. A Foggiatoday il consigliere regionale Giandiego Gatta non smentisce le voci che già da molto tempo lo vedono in pool position per la candidatura all'interno della lista di Forza Italia, alle prossime Politiche. “E’ prematuro dirlo, vediamo, tutto può essere, come sempre in politica”. Elezioni che peraltro, in virtù della crisi di Governo, potrebbero svolgersi anzitempo ad ottobre, forse il 2 del mese. “Siamo organizzati, siamo pronti”, dichiara il forzista più suffragato alle Regionali del 2020 con 10mila voti. La candidatura e l’eventuale elezione dell’avvocato di Manfredonia, eletto per la terza volta in Regione all’opposizione, aprirebbe la strada al ritorno tra i banchi del Consiglio regionale di Napoleone Cera.