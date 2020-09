Ore di apprensione tra i politici di Capitanata. Test e tamponi a raffica dopo la positività di Fitto

All'ora del caffè, la notizia della positività di Raffaele Fitto e consorte, entrambi asintomatici, ha fatto trasalire anche i politici nostrani che erano venuti a contatto con lui in campagna elettorale. L'ultima volta che è venuto da queste parti è stato il 15 settembre, quando dopo una serie di incontri a Foggia rilasciò alcune dichiarazioni ai giornalisti nell'Hotel Cicolella per poi proseguire il suo tour in altri otto comuni della provincia. Solo pochi giorni prima, per la cronaca, assieme a Giorgia Meloni era risultato negativo al test dopo i fatti di Polignano (avevano visitato l'azienda in cui era scoppiato un focolaio).

Stamattina sindaci, candidati ed esponenti del centrodestra sono stati letteralmente tempestati di telefonate. E, per sicurezza, sono partiti anche i test sierologici e i tamponi. "Con sollievo vi comunico di essere risultato negativo", ha fatto sapere il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta. Il suo omonimo, riconfermato consigliere regionale, Giandiego Gatta, ha ammesso che sono state "ore di apprensione", ma ha potuto annunciare ufficialmente che risulta negativo, e così i suoi cari più vicini. Lo stesso dicasi per il candidato della civica La Puglia Domani Vincenzo Riontino. "Non auguro a nessuno di vivere una giornata di grande ansia e tensione come quella vissuta oggi", ha scritto sui social Fabrizio Tatarella. Si è sottoposto anche lui a tampone risultato negativo.

Alcuni sindaci hanno invitato i loro concittadini entrati in contatto con Fitto durante la campagna elettorale a sottoporsi a tampone e di comunicare il tutto alle autorità sanitarie. "Abbiamo intercettato due nostri compaesani che hanno avuto contatti giorni fa con Raffaele Fitto durante la campagna elettorale - ha fatto sapere Pasquale Ciruolo, primo cittadino di Panni - abbiamo attivato tutte le procedure previste dalle normative sanitarie inerenti il Covid 19". Il messaggio è stato accompagnato dall'esortazione a non creare inutili allarmismi. Il sindaco di Ascoli Vincenzo Sarcone ha comunicato a tutti coloro che hanno incontrato Fitto ad Ascoli Satriano, in occasione della visita al Polo Museale, che il Comune "mette a loro disposizione gratuitamente i test sierologici presso il Centro operativo comunale".

In un videomessaggio il sindaco di Apricena Antonio Potenza si è detto molto dispiaciuto per il "tam tam mediatico, le strumentalizzazioni e anche mortificazioni che sto vedendo in giro di persone che stanno facendo anche sciacallaggio, anche qui ad Apricena, come se questa notizia fosse una bomba pandemica nella nostra città. Come sto dicendo da mesi, Apricena è tra le città di tutta la Puglia che ha reagito meglio al Covid a livello di senso di responsabilità. Non dobbiamo creare nessun allarmismo. Raffaele Fitto - ha spiegato - è stato dieci giorni fa al comizio, ha avuto contatto con pochissime persone, solo in Italia chiedono di fare la quarantena per 14 giorni, in altre parti d'Europa e del mondo anche molti di meno. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che non esiste. Ma tuttavia, proprio per rasserenare gli animi di queste persone un po' più spaventate, stamattina ho predisposto che tutte le persone che sono venute in contatto con Fitto, praticamente l'amministrazione comunale, facessero i test che sono risultati tutti negativi. Ragion per cui vi supplico di mantenere la calma". Naturalmente tutti hanno fatto pervenire i loro auguri di pronta guarigione all'europarlamentare e a sua moglie.