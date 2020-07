"Chi arriva in Capitanata non può fare tamponi". La denuncia di Italia Viva: “Grave mancanza della Asl di Foggia”

“Chi viene a soggiornare in provincia di Foggia non può svolgere il tampone, al contrario di quanto avviene a Bari". Lo denunciano Rosa Cicolella e Aldo Ragni, coordinatori provinciali di Italia Viva Foggia. Con l'ordinanza numero 245 del 2 giugno scorso del presidente Emiliano sulle "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid19 - Obblighi di segnalazione per l'ingresso delle persone fisiche in Puglia", è stato disposto che, con decorrenza dal 3 giugno, tutte le persone che si spostano, si trasferiscono o facciano ingresso in Puglia da altre regioni, con mezzi di trasporto pubblici o privati debbano auto segnalarsi sul sito della Regione Puglia, per poi essere successivamente contattati dalla Asl di competenza territoriale per l’esecuzione su base volontaria del test molecolare per la ricerca di Sars-CoV-2. Il provvedimento, che riguarda chi proviene dalle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, nonché dai Paesi esteri, sembra tuttavia escludere la Capitanata. "La Asl di Foggia non effettua il servizio", affermano i renziani. "La prevenzione è l’unico strumento contro il Covid19 e privare i cittadini di questo servizio è una grave mancanza, che può avere effetti tragici sul nostro territorio, in un quadro nazionale dove il virus non è mai scomparso del tutto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La situazione non è delle più tranquille – sottolineano Cicolella e Ragni - Non possiamo permetterci mancanze o negligenze. Emiliano farebbe bene a tirare le orecchie al proprio assessore alla Sanità, ma purtroppo coincide con la sua persona”.