Costanzo Cascavilla e Giosuè Del Vecchio nominati commissari cittadini di Italia in Comune a San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis

Il presidente e il coordinatore provinciale di Italia in Comune, Pasquale Ciruolo e Marino Talia, hanno proceduto alla nomina dei commissari cittadini del partito a San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, individuati rispettivamente nelle persone di Costanzo Cascavilla, già Sindaco di San Giovanni, e Giosuè Del Vecchio con Francesco Mansi subcommissario. "Prosegue il radicamento sul territorio del partito dei Sindaci - commentano Ciruolo e Talia - attraverso una quotidiana attività politica volta al coinvolgimento di tanti amministratori che aderiscono al progetto di Italia in Comune. In attesa di celebrare i congressi nei due Comuni garganici che, quest'anno, saranno chiamati alle urne per il rinnovo dei Consigli comunali, auguriamo un proficuo lavoro a Costanzo Cascavilla, Giosuè Del Vecchio e Francesco Mansi, già da tempo impegnati nelle attività volte alla realizzazione del progetto civico di Italia in Comune in Capitanata", concludono Ciruolo e Talia.