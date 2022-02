Il commissario Magno spiazza tutti: prime prove di coinvolgimento, convoca i partiti a Palazzo di Città

Le continue richieste indirizzate - direttamente o indirettamente - alla commissione straordinaria del Comune di Foggia circa un maggiore coinvolgimento di partiti, associazioni, sindacati e cittadini nelle decisioni che riguardano la sfera pubblica e, quindi, la qualità della vita dei foggiani, evidentemente hanno sortito l’effetto sperato, tant'é che Marilisa Magno, una dei tre componenti della commissione, ha convocato le forze politiche che operano in città a partecipare a un incontro previsto per le 15 del 3 marzo prossimo nella sala consiliare di Palazzo di Città, "allo scopo di acquisire elementi di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale che interessano la comunità locale".

All'assise con i partiti e i movimenti politici - il primo da quando dopo lo scioglimento dell’attività amministrativa per infiltrazioni mafiose si è insediata la commissione straordinaria - potranno partecipare massimo due esponenti per ciascuna forza politica. Questi i destinatari dell’invito: l’avv. Raffaele Di Mauro per Forza Italia, Mario Giampietro per i Fratelli d’Italia, Rosa Cicolella per Italia Viva, l’avv. Antonio Vigiano per la Lega, Gianluca Ruotolo per Articolo Uno, Rosa Barone per il Movimento 5 Stelle, Davide Emanuele per il Partito Democratico e l’avv. Fabrizio Cangelli per Europa Verde-Verdi Europei