Spazi sportivi e culturali da riconvenzionare, la sindaca garantisce: “Parcocittà non sfugge a questa logica”

“Noi dobbiamo riconvenzionare tutti gli spazi della città, siano essi sportivi o contenitori culturali. Per cui, ci muoveremo a breve in questa direzione”. Lo ha annunciato oggi la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del cartellone degli eventi estivi.

A occuparsene sarà l’assessorato al Patrimonio, guidato da Davide Emanuele, che “cura proprio, non solo in questa fase, la mappatura di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente, ma anche le effettive assegnazioni. Abbiamo tantissimo da assegnare”.

Sono numerose le richieste già pervenute anche dal mondo associativo e dal terzo settore, e tra questi annovera i banchi alimentari per gli indigenti.

“Parco San Felice non sfugge a questa logica”, assicura Episcopo, a proposito del nodo di Parcocittà. Sin dal 2016 ha contribuito a quell’esperienza anche l’attuale assessora alla Cultura, Alice Amatore, gestendo progetti di contrasto alle povertà educative minorili e curando l’organizzazione di eventi sociali e culturali.

In un’interpellanza, l’ex candidato sindaco civico Giuseppe Mainiero chiedeva di sapere se sussistessero profili di conflitto d’interesse rispetto alla concessione, ormai scaduta.

Da qui, la puntualizzazione della sindaca, per spegnere sul nascere le polemiche: non sarà lei ad occuparsene, anche perché è materia interassessorile che riguarda più da vicino il Patrimonio.

“Il ritardo di questi anni – aggiunge la sindaca - danneggia queste strutture, perché per una candidatura a un Pnrr e a un fondo strutturale, una convenzione che non ha la legittimazione temporale in corso rende tutto più difficile”.

Sarà sempre l’assessorato al Patrimonio ad occuparsi della convenzione dell’Assori, altro caso oggetto di un’interpellanza, proprio come Parcocittà, presentata a gennaio dal consigliere civico di opposizione Giuseppe Mainiero. Anche lì la concessione è scaduta e, a quanto risulta all’ex candidato sindaco, i locali a piano terra non sono mai stati ceduti al Comune come stabilito nel 2012, e non ci sarebbe stata alcuna voltura delle utenze, come pure era previsto.

“Ci tengo a dire che stiamo riaprendo una pratica che è veramente datata – ha affermato la sindaca a proposito della convenzione dell’Assori - e stiamo trovando delle soluzioni pienamente legittimate, sia per l'ente che per il fruitore beneficiario e per la società tutta, perché sono sempre luoghi di utilità sociale e non di sfruttamento imprenditoriale, sia chiaro”.