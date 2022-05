Il Psi presenta 'La Foggia che vogliamo'

'La Foggia che vogliamo'. E' questo il titolo dell convention promossa dal Psi che si terrà giovedì 12 maggio, alle 18, presso il giardino del ristorante Samì in fiera, in viale Fortore 115. In una nota stampa la segreteria cittadina evidenzia che “lo spirito dell’iniziativa sarà quello di costruire una riflessione strutturata su temi del lavoro, della legalità, della trasparenza e della tutela dell’ambiente, per una nuova ripartenza del capoluogo, con una proposta politica che guardi al futuro, soprattutto dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose durante il governo di centrodestra. I socialisti sono convinti sia necessario mettere in campo una riflessione su come ricostruire un nuovo tessuto socio-economico della città, insieme al rinnovamento e a tutte le forze di centrosinistra".

Parteciperanno all’iniziativa il segretario cittadino Mino Di Chiara e il segretario provinciale Michele Santarelli. Dopo l’introduzione dell’avv. Giulio Scapato ci saranno gli interventi programmati Di Pippo Cavaliere, Franco Granata e del coordinatore nazionale del Psi Luigi Iorio. Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale Enzo Maraio.