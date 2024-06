Controllo analogo sulle partecipate, un verbale imbarazza la maggioranza che sui Cda a 5 tira dritto

“Unanimemente si conviene di nominare una società esterna a supporto delle Strutture e pertanto si ritiene opportuno chiedere preventivi a società o persone fisiche, in grado di supportare il controllo analogo delle società”. È quanto si leggeva in un verbale del 16 maggio della Struttura controllo analogo per la società Amgas, stilato al termine di una riunione con l’assessore alle Società Partecipate Davide Emanuele.

A sventolare il verbale in Consiglio comunale è stato il centrodestra che, per scongiurare eventuali esternalizzazioni, ha presentato un emendamento - bocciato - all’atto di indirizzo relativo al controllo analogo delle società partecipate e all’adeguamento degli statuti alle previsioni normative vigenti.

“Le carte le avete fornite voi – ha detto nel suo intervento il capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Amorese rivolgendosi ai dirimpettai - Non vi ricordate lo scorso Consiglio, che eravate andati tutti nel panico perché circolava? Ho avuto una copia grazie ad alcuni consiglieri vostri. Voi ce l’avevate in mano, non io. Dov’è la trasparenza che tanto decantate?”.

Diversa la versione del consigliere emilianista Antonio Pio Mancini: “La volta scorsa è vero che non avevamo conoscenza di alcuni verbali e c’è stato chi dell’opposizione ci ha fornito copia di questi verbali. Ci sono registrazioni che lo dimostrano chiaramente. La cosa che più mi preme capire è come mai questi verbali siano arrivati nelle mani in maniera sfuggente”. Insomma, a parer suo, queste carte non dovrebbero uscire dalle stanze.

Il consigliere civico di opposizione Giuseppe Mainiero ha parlato di “fughe in avanti gestionali” a proposito delle indagini di mercato sulle esternalizzazioni di un servizio senza che il Consiglio si fosse espresso.

Nella maggioranza, però, c’è chi ha già espresso pare contrario rispetto all’ipotesi di un’esternalizzazione, come il capogruppo Pd Lino Dell’Aquila (peraltro, dello stesso partito dell'assessore al ramo) e il consigliere di Italia del Meridione Pasquale Cataneo.

I chiarimenti dell’assessore Davide Emanuele hanno ridimensionato i contenuti del verbale ad una mera richiesta. “Nell’ambito di queste riunioni del controllo analogo di cui fanno parte i dirigenti dei servizi dedicati, era emersa la difficoltà di seguire alcuni passaggi e, quindi, era stata avanzata una richiesta, che comunque andrebbe sempre avallata dal Consiglio comunale, ci mancherebbe altro, di avere un supporto esterno per questi adempimenti”, ha spiegato.

L’armonizzazione dei regolamenti, ha chiarito, serve proprio a regolare l’esercizio del controllo analogo interno al Comune.

Nella stessa delibera, si forniva l’atto di indirizzo per adeguare gli statuti delle società partecipate alle vigenti normative, aprendo alla possibilità di allargare i Consigli di amministrazione fino a 5 componenti. A nulla sono valse le barricate delle opposizioni, già alzate nella riunione precedente.

Con 19 voti favorevoli l’iter è stato avviato. I costi resteranno invariati, parola della sindaca Maria Aida Episcopo.

Alcuni componenti dei Cda percepiranno, dunque, compensi che potrebbero aggirarsi intorno ai 300 euro, una sorta di rimborso spese. Sul punto, il capogruppo Dem Lino Dell’Aquila ha affermato in buona sostanza che non si possono sempre mettere al primo posto i soldi. “Quanti professionisti danno la loro opera gratis? Fanno volontariato? Tantissimi”, ha detto provando poi a correggere il tiro.

Caustica la replica del consigliere civico di opposizione Antonio De Sabato: “Mi viene voglia quasi di chiedere il salario minimo per i futuri componenti dei Cda”.