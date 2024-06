Accettulli striglia l'assessore Di Molfetta: "Ci si aspettava di più che appena 10mila euro di contributi per lo sport"

A pochi giorni dall'approvazione della Giunta comunale del Piano Economico di Gestione 2024-2026 dalla Giunta Comunale, il consigliere comunale dei Fratelli d'Italia Maurizio Accettulli, componente della commissione Cultura, Sport e Servizi Sociali, ha riscontrato l’assenza di politiche in favore della promozione e diffusione dello sport, nonostante, aggiunge, sia un tema di cruciale importanza nella programmazione di un ente locale, "soprattutto di un Comune come quello di Foggia dove le realtà sportive sono numerose e sono rappresentate spesso da atleti di livello anche nazionale ed internazionale" evidenzia.

"Apprendere che sulla voce riguardante i contributi in favore della promozione, degli eventi e della diffusione dello sport sono presenti solo 10mila euro crea molto sconforto e dispiacere perché dopo i roboanti annunci della campagna elettorale ci si aspettava molto di più" sottolinea Accettulli. "L’imbarazzo è duplice nel momento in cui apprendiamo che per la sola co-organizzazione del Giro del Mediterraneo Rosa che si è svolta il 23 aprile scorso sono stati stanziati 40mila euro in favore della A.S.D. Team Black Panthers con sede in Torre del Greco".

Il consigliere comunale di FdI riconosce gli sforzi profusi dall'assessore Mimmo Di Molfetta e nel riconosce, ma a suo dire i tabelloni organizzati dalle singole associazioni e non dal Comune, la consegna di magliette di plauso agli atleti e alle loro società, mal celerebbe la mancanza di obiettivi, di azioni e stanziamenti sulle politiche sportive. "L’assessore è completamente abbandonato a se stesso senza l’appoggio reale della sindaca e dell’amministrazione comunale, con questi presupposti sarà difficile far apparire dorato ciò che non lo è".

Accettulli rivendica le iniziative del centrodestra: "L’unico atto prodotto in tema di sport è l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione proposta dalla minoranza per programmare a medio termine la realizzazione di un palazzetto dello sport. Proprio sull’impiantistica i vari progetti che vedranno a breve la luce provengono dalle serie programmazioni del centrodestra dimostrando sensibilità al tema avendo già ottenuto finanziamenti per la riqualificazione del Campo Croci Nord ormai prossimo alla consegna, per il rifacimento della piscina olimpionica di via Caggese in stato di avanzamento e per la Tensostruttura presso il campo da baseball a valere sul bando dell’antimafia sociale".

Il componente della Commissione Sport conclude: "Chiediamo un forte cambio di passo sullo sport ed una programmazione concreta anche attraverso il coinvolgimento degli attori del territorio immaginando un osservatorio sulle attività motorie e sportive promuovendo azioni e progetti per la valorizzazione del territorio e dei suoi atleti"