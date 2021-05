Contro le contraffazioni del miele, passa l'ordine del giorno di Naturale: "Chiare informazioni sulle etichette delle confezioni"

E' stato approvato un ordine del giorno della senatrice del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Agricoltura, Gisella Naturale, che impegna il Governo ad adottare ogni misura possibile per tutelare le produzioni genuine di miele contro le contraffazioni.

"Una produzione, quella del miele italiano che fa registrare una crescita di consumo pari a ventimila tonnellate all’anno dal 2010" spiega Naturale, che agigunge: "Di contro, in Europa cala la produzione a causa delle aree impollinabili, i cambiamenti climatici e l’interferenza di pesticidi. Per tali limitazioni, cresce l’importazione da Paesi extra Ue e dalla Cina dove però non crescono alveari e con una materia prima che ha prezzi troppo bassi. Questo chiaramente genera sospetti su una produzione non in linea viste le severe normative Ue. Occorre quindi prevedere maggiori e più chiare informazioni sulle etichette delle confezioni di miele, indicando l’origine del prodotto, soprattutto in caso di miscele, per garantirne la tracciabilità sia per quello confezionato che per quello sfuso. Servono metodi efficaci per riconoscere la composizione delle sostanze in esso contenute e per sostenere in ambito europeo una migliore vigilanza sul mercato e sulla formazione del prezzo" conclude la capogruppo pentastellata in commissione Agricoltura.