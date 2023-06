I Verdi bussano alla porta di Nobiletti: "Necessaria una Consulta ambientale provinciale"

Europa Verde chiede al presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, di istituire la Consulta ambientale provinciale per “un reale coinvolgimento delle realtà ambientaliste presenti sul territorio, in modo da renderle protagoniste della tutela e della salvaguardia del patrimonio ambientale comune”.

La federazione provinciale guidata dagli avvocati Fabrizio Cangelli e Innocenza Starace ha scritto una lettera aperta al numero uno di Palazzo Dogana. Avrebbero voluto consegnargli di persona le loro proposte sulle tante questioni aperte in Capitanata e, in particolare, sulle emergenze ambientali, ma l’incontro è saltato: arrivati a Palazzo Dogana, hanno scoperto che l’appuntamento non era nell’agenda del presidente.

“Notoriamente, la nostra è tra le province più estese dell'Italia, con territori molto diversi: dal Subappennino alle Isole Tremiti ed il Promontorio garganico, con l'immensa pianura dell'alto e basso Tavoliere. Questa biodiversità e complessità territoriale richiede grande attenzione, una gestione oculata che sappia coniugare le giuste esigenze economiche con azioni di tutela – scrivono i co-portavoce - È necessaria, quindi, una Consulta Ambientale provinciale che interagisca con le diverse associazioni ambientaliste che tutelano il paesaggio, le aree protette, il nostro mare, i laghi costieri ed il nostro territorio. Per queste ragioni, auspichiamo un confronto con il neo presidente della Provincia, in modo da segnalare concrete azioni volte a tutelare e valorizzare le nostre realtà territoriali e i beni naturali preziosi per una crescita economica e turistica di ampio respiro”.

La federazione provinciale di Europa Verde Foggia suggerisce di seguire l’esempio della Provincia di Lecce, che può costituire un riferimento anche dal punto di vista normativo.