Stop alla pesca dei ricci fino al 2026: il Governo impugna la legge della Regione Puglia

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 6 del 18 aprile 2023 ‘Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare’, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, internazionale ed europea in materia di ambiente e mare, violano l’articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione.

La legge vieta nel mare territoriale della Puglia il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi per tre anni. La commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti (con certificazioni e tracciabilità secondo legge) da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia.

La legge è finalizzata a favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi.

Il Governo, in pratica, sostiene che alcune disposizioni contrastino con quanto sancito dal Titolo V della Costituzione, e quindi con le previsioni dell’articolo in materia di competenze legislative tra Stato e Regioni: lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea (lettera a) e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (lettera s).

È l’unica impugnata delle 18 leggi delle regioni e delle province autonome esaminate su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la successiva legge della Regione Puglia n. 7 del 18 aprile 2023, recante ‘Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese’.