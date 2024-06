Lacrime in Consiglio comunale per la scomparsa di Agostinacchio: “È stato un gigante politico”

La notizia della morte dell’ex sindaco di Foggia Paolo Agostinacchio è piombata a Palazzo di Città durante una pausa dei lavori del Consiglio comunale.

La conferenza dei capigruppo ha subito deciso, all’unanimità, di rinviare a martedì prossimo la discussione dei restanti accapi all’ordine del giorno.

Alla ripresa dei lavori, l’aula ha osservato un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso. Il Consiglio comunale si è fermato per onorare la memoria dell’onorevole Agostinacchio, prima della sospensione definitiva per consentire le operazioni di allestimento della camera ardente.

Sinceramente addolorata la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, assessore quando Paolo Agostinacchio era tornato in Consiglio comunale: “Benché a latitudini ideologiche differenti, ne ho sempre apprezzato il carisma, la qualità, la gentilezza, la cultura sconfinata, il garbo, la preparazione”.

È stata lei a incoraggiare un ricordo di “questo grande uomo” da parte di chi lo ha conosciuto.

In lacrime il capogruppo di Forza Italia, Gino Fusco: “Nel settembre del ’71, all’età di 14 anni, mi iscrissi al Fronte della Gioventù e per me è stato sempre un punto di riferimento. Una persona con la quale parlavi ore e ore e non ti stancavi mai, colta, perbene, buona, sempre piena di consigli e sempre attiva in politica fino agli ultimi giorni. Per noi e per tutti i cittadini di Foggia una grandissima perdita”.

Bipartisan il cordoglio, come l’apprezzamento delle sue qualità. “Credo di essere stato l’unico ad aver lavorato con lui quando fu sindaco di Foggia - ricorda il Dem Italo Pontone - ci fu una coalizione con il CCD, e ho avuto l’opportunità di lavorare con una grande persona, con una visione della nostra città molto ampia, che ha dato sempre a tutti quelli che avevano volontà di partecipare, creare e produrre la massima libertà”. A lui, l’allora sindaco Paolo Agostinacchio conferì la delega al verde pubblico. “Questa città ha perso un grande uomo politico”.

Paolo Frattulino ha lavorato con lui da appartenente al Corpo della Polizia Locale e ha ricordato i giorni del crollo di viale Giotto. Lo definisce “instancabile”: “Ha dato tanto lustro alla città”.

La scomparsa di Agostinacchio “segna la fine di un’epoca e priva la comunità foggiana di un’autorevole figura politica che ha segnato la fase del passaggio dalla Prima Repubblica alla Seconda Repubblica”, ha detto il capogruppo Pd Lino Dell’Aquila. Ha appreso da lui, in Consiglio comunale, “diversi insegnamenti": "Era una persona disponibile, autorevole, preparata ed io ero alle prime armi”.

Una forte commozione ha pervaso gli esponenti della stessa area politica dell’ex sindaco.Toccante l'intervento, segnato dal pianto, del consigliere comunale civico Giuseppe Mainiero, che ha condiviso con lui tanti momenti intensi anche nella vita privata: “Era difficile e duro stargli vicino, perché era rigoroso nel senso della preparazione amministrativa del personale politico”. Dopo Michele Abbatescianni, “oggi perdiamo un altro esponente importante della destra politica foggiana. Ora staranno insieme”, ha detto.

La competizione tra lui e Pellegrino ha “portato al nostro territorio una crescita che mai ha conosciuto”, ha proseguito Mainiero. Foggia ha “il secondo Policlinico di Puglia perché il sindaco era Paolo Agostinacchio”. Merito della sua autorevolezza, ricorda. “Quello che penso dobbiamo cogliere di lui, sul piano politico, è la volontà pervicace di superare ogni limite e di rivendicare quella che è stata e che spero sarà di nuovo la storia di una grande città capoluogo. Lui l’ha immaginata grande”.

“È stato un gigante politico - ha concluso Mainiero - che insieme ad Antonio Pellegrino seppe costruire una stagione per la nostra città che è stata la più bella degli ultimi 50 anni”.

Con il magone anche Pasquale Cataneo, consigliere di Italia del Meridione, che ricorda come Paolo Agostinacchio e Antonio Pellegrino furono al fianco del sindacato nella battaglia contro la chiusura di un’officina di Ferrovie. “Paolo Agostinacchio – ha detto - è stato nella sua azione politica una persona che ha guardato incessantemente a dare uno sviluppo a questa città”.

"Se mi hanno detto bene, è morto da solo - ha aggiunto - I grandi uomini spesso sono soli. Non lasciamo sola questa città”, ha concluso in lacrime.

Ha avuto “l’onore e il piacere” di ascoltare l’onorevole Agostinacchio fino agli ultimi giorni il capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Amorese. “Aveva uno smodato amore per la città di Foggia”, ha affermato. “Mi sono sentito sempre un ‘nano’ nei suoi confronti, perché quando parlava dovevi solo stare in silenzio e ascoltare”.

"Un impegno che dobbiamo prendere - ha aggiunto Amorese - è individuare qualcosa che possa rimanere nel tempo a nome dell’onorevole Paolo Agostinacchio".

L’ex candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro ha vissuto la campagna elettorale delle Comunali con lui, costantemente presente: Paolo Agostinacchio “si è battuto per il proprio territorio, per gli interessi dei propri concittadini”. Poi ha concluso il suo intervento con una battuta alla maggioranza: “Siccome era un uomo molto ironico, penso che oggi abbia fatto l’ultimo regalo agli avversari politici del centrosinistra, interrompendo questo Consiglio comunale, perché vi ha evitato qualche altra bordata da parte nostra”.

Custodisce gelosamente nel suo cuore i messaggi di Agostinacchio, gli auguri e il garbo istituzionale, anche la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone: “Era un signore”, ha detto associandosi alle parole della vice presidente Concetta Soragnese.

Il Consiglio, poco prima delle 15.30, ha lasciato l’aula, per consentire le operazioni di allestimento della camera ardente nella sala consiliare, aperta dalle 17 con il picchetto d’onore.