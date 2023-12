Il Consiglio torna in aula per le surroghe: entrano quattro nuovi consiglieri, slitta il bilancio

Il secondo e ultimo Consiglio comunale dell’anno si riunirà giovedì 28 dicembre alle 9.30. La seconda convocazione, nel caso, è già fissata al giorno successivo alle 11.

Non sarà chiamato a votare il bilancio di previsione 2024-2026. Nella Conferenza Stato-Città del 21 dicembre scorso, infatti, il termine per l’approvazione è stato prorogato al 15 marzo, ma l’assessore al ramo, Davide Emanuele, è determinato a portarlo in aula molto prima.

Nutrito, comunque, l’ordine del giorno, che si compone di 14 accapi. In primo luogo, si procederà alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari e il Consiglio comunale ricostituirà il suo plenum dopo la nomina della Giunta.

Sarà il primo giorno tra i banchi della maggioranza di Anna Rita Palmieri e Italo Pontone del Partito Democratico, che subentrano a Davide Emanuele e Alice Amatore nominata assessora alla Cultura; Francesco Salemme, che entra in Consiglio dopo la nomina di Lucia Aprile all’Ambiente; Antonello Rizzi, primo dei non eletti di Con Foggia, il cui seggio scatta dopo le nomine di Giulio De Santis all’Avvocatura e Mimmo Di Molfetta allo Sport.

Poi si prosegue con I punti rinviati nella prima seduta, quindi l’elezione della commissione elettorale comunale e la nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello.

Al quarto punto c’è la costituzione delle commissioni consiliari permanenti. Seguono l’approvazione del programma degli interventi per il diritto allo studio 2024; la variazione al bilancio di previsione 2023-2025; l’approvazione delle aliquote Imu 2024; la conferma dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef 2024; gli obiettivi di gestione delle società participate ed enti; l’analisi dell’assetto complessivo delle società participate al 31 dicembre 2022.

Arrivano in aula anche alcuni debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi, atti di precetto e sentenze.