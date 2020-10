"Mai pensato di spegnere le luci a Parcocittà". La proroga tecnica ci sarà. "Dichiarazioni false e tendenziose"

"Non abbiamo mai pensato di spegnere le luci a Parcocittà". Il sindaco di Foggia Franco Landella archivia il caso in Consiglio comunale, riunito oggi in videoconferenza. "False e tendenziose" le dichiarazioni di chi ha sostenuto il contrario: "Dietro le associazioni qualcuno ci ha marciato". Sarà il consigliere di opposizione Pippo Cavaliere a rispedire le accuse al mittente, bollando le sue come "dichiarazioni strumentali".

Per quanto lo scontro sia stato piuttosto virulento, la mozione presentata dal Pd e condivisa da altri consiglieri di opposizione è stata riformulata e approvata.

Assieme all'assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani, che per prima ha preso la parola, il sindaco ha espresso chiaramente la volontà di concedere una proroga tecnica alla scadenza della convenzione con l'Associazione temporanea di scopo che gestisce la struttura a Parco San Felice, nelle more del bando pubblico. "Da oggi fino all'espletamento della gara mai nessuno ha pensato, neanche lontanamente, di sottrarre quel bene alle associazioni", ha precisato l'assessore Giuliani. Si rammarica che sia "venuta meno la fase dell'interlocuzione" ed è lei a riferire che "il sindaco ha sempre detto che era prevista la proroga". Ricorda che il Comune è capofila, peraltro, del progetto L'Isola che c'è, che scadrà solo a maggio del 2021. "Avevamo sempre dato per scontato che, al di là dell'assegnazione a seguito di un bando di gara e di un avviso pubblico, quei progetti avrebbero dovuto trovare seguito".

Esultano le associazioni. Foggia non si Lega, gruppo diventato un comitato di cittadinanza attiva, La Società civile, parla di "vittoria". "È una vittoria? In parte sì - scrive il gruppo Ottavia Foggia - tutto sommato siamo soddisfatti, ma resteremo guardiani ora e in futuro dei principi di legalità che guideranno il futuro di Parco San Felice".