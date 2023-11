Venti di guerra in Forza Italia, per la leadership Dell'Erba e forse Cera: ma è di nuovo Rotice contro Gatta

Nella sezione dedicata alla convocazione dei congressi provinciali, sul sito di Forza Italia, Foggia non compare. In Capitanata si dovrebbe celebrare tra la seconda e la terza settimana di gennaio. La data non è stata ancora fissata, ma nel primo mese dell'anno tocca alla Puglia, anche perché, a seguire, da febbraio, partirà l’organizzazione del congresso nazionale.

Si prevede un congresso infuocato in provincia di Foggia, che potrebbe aprire scenari rivoluzionari all’interno del partito. “Forza Italia si prepara a vivere una seconda giovinezza”, ha dichiarato solo pochi giorni fa il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, che promette un partito “ancora più forte e unito”. Indica la porta a “chi non sentirà di far parte di questo progetto”: “potrà scegliere nuove strade”, suggerisce.

Quello che non dice è che sarebbe pronto a candidarsi alla segreteria provinciale. Ipotesi che altri due big del partito, il deputato manfredoniano Giandiego Gatta e il consigliere regionale Napoleone Cera, appartenenti all’area Sisto-Ronzulli, osteggerebbero. Dell’Erba appartiene all’area Tajani, la stessa del commissario regionale Mauro D’Attis. Lo scontro tra due correnti genererebbe una tempesta.

Per scongiurare un bagno di sangue, probabilmente, il parlamentare e il consigliere regionale sammarchese preferirebbero che le redini del partito restassero in mano al foggiano Raffaele di Mauro, per non arrivare a un congresso spaccato. Ma lui, interpellato, pare non ne voglia proprio sapere, specie senza la legittimazione di un congresso. Dopo otto anni da commissario provinciale e la candidatura a sindaco di Foggia, appare più concentrato sul ruolo di leader dell’opposizione in Consiglio comunale e, semmai, sembra destinato a scalare il partito a livello regionale e nazionale.

“Penso che in questo momento io abbia il dovere di continuare a prodigarmi nella fase di ricostruzione di tutta la coalizione del centrodestra – afferma l’avvocato - Continuerò a lavorare, come abbiamo fatto in questi mesi per rinnovare il centrodestra foggiano, a prescindere dal ruolo che potrò o meno svolgere all’interno del partito”.

Di certo, farà un passo di lato, e non sarà lui ad avanzare la sua candidatura. “Fino al congresso, ho il dovere e il compito di portare il partito al congresso con la maggior unità possibile attorno alla figura del segretario nazionale Tajani e del coordinatore regionale Mauro D’Attis, questo è il mio intendimento – fa sapere Raffaele di Mauro - Poi è naturale che, all’interno del partito, se vi sono visioni diverse è giusto che si confrontino in un momento di democrazia come sarà quello del congresso”.

Ma come in una partita di shanghai, sfilando l’attuale commissario di Mauro, mantenere gli equilibri è abbastanza complicato. Si preannuncia una guerra.

Stando alle indiscrezioni, a sfidare Dell’Erba potrebbe essere proprio Napoleone Cera. Di recente, girava voce che Angelo Cera, suo padre, ex parlamentare, si fosse riavvicinato all’Udc, ma l’attuale assetto con Michaela Di Donna sarebbe incompatibile per lui.

Il congresso provinciale di Forza Italia è destinato ad avere ripercussioni anche sui coordinamenti cittadini. A Manfredonia, l’ex sindaco Gianni Rotice vuole fare le scarpe a Giandiego Gatta, e sta con Paolo Dell’Erba. Nel feudo del parlamentare ha fatto sottoscrivere le tessere. Se Dell’Erba dovesse diventare segretario, Rotice potrebbe ricandidarsi a sindaco con il simbolo di Forza Italia. In tal caso, non si potrebbe certo escludere un clamoroso abbandono dell’onorevole Gatta.