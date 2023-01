Primarie Pd, nasce il comitato foggiano a sostegno della candidatura di Elly Schlein

“Elly Schlein può essere la scintilla che innesca la rinascita del Partito Democratico”. È lo spirito con cui il Comitato provinciale a sostegno della mozione ‘Parte da Noi!’ organizzerà, animerà e affronterà il dibattito nei circoli e nella comunità foggiana.

Ne fanno parte Paolo Soccio, coordinatore, Peppino D’Urso, Marco Esposito, Gianluca Ruotolo, Cecilia Simone e Arcangela Tardio. I componenti della Commissione per il Congresso provinciale indicati dalla mozione Schlein sono Mario Cagiano, Maria Grazia Campo, Nicola Mele e Tommaso Pasqua. Ad annunciarlo è il consigliere regionale manfredoniano Paolo Campo, coordinatore in Puglia della mozione Schlein.

“Fuori dai tatticismi congressuali - fanno sapere dal comitato - l’obiettivo è aprire il Partito Democratico all’ascolto e al coinvolgimento di chi può dare una mano a curare le ferite, superare lo schematismo correntizio e arricchire il Partito Democratico con una nuova e coerente visione della società, con nuove idee e nuove energie”.

Saranno organizzate assemblee aperte, confronti nei circoli, incontri con chi abbia voglia di partecipare a quello che i promotori definiscono un “entusiasmante progetto politico”. Annunciano un grande evento con Elly Schlein.

“Anche in Capitanata si percepisce un’attenzione politica e una connessione emotiva che lasciano ben sperare in uno straordinario risultato alle primarie aperte e libere, come noi tutti vogliamo che siano”, concludono dal comitato.