Lega a congresso a Foggia, pronta ad aprirsi alla società civile: “Torneremo a crescere”

È tempo di congressi in casa Lega e in Capitanata si celebrano il 28 ottobre, a Vico del Gargano alle 17 e a Foggia alle 19. Per quest?anno, saranno soltanto due le sezioni chiamate al rinnovo delle segreterie cittadine sulla base del numero di soci militanti tesserati, distinti dai soci sostenitori. ?Finalmente è partita la stagione dei congressi in Puglia. Purtroppo, ci saranno solo questi due congressi perché l?anno scorso alla Puglia sono arrivate circa 300 tessere militanti - si diventa soci militanti quando si è amministratori e quando si è soci sostenitori da tre anni, insomma, bisogna avere dei requisiti che certifica la segreteria federale - e la Lega Capitanata ne ha ricevute solo 30. È stato difficile distribuirle sul territorio e, allora, abbiamo diviso in due sezioni la provincia di Foggia?, spiega il segretario provinciale Daniele Cusmai.

I soci ordinari militanti godono del diritto di voto. Per celebrare un congresso di sezione servono almeno 5 soci ordinari. Ma l?anno prossimo, quando ?sicuramente arriveranno molte più tessere da soci militanti?, il partito conta di poter celebrare i congressi in tutte le sezioni cittadine. ?È una grande opera di democrazia interna ? afferma Cusmai - È giusto che la base nomini i propri rappresentanti ed è un grande passo avanti, perché finalmente si metterà fine anche a quel chiacchiericcio di chi dice che la Lega sia un partito verticistico e non ci sia una politica orizzontale. Invece, così, tutti i segretari, dal cittadino al direttivo, al segretario provinciale saranno nominati dalla base e saranno legittimati ad operare in nome e per conto di tutti i militanti della provincia di Foggia?. Il congresso provinciale si terrà nel 2023, probabilmente solo in primavera, il tempo di allargare con il nuovo tesseramento la platea dei militanti, oggi decisamente ristretta, e ?aumentare la partecipazione democratica al voto?.

All?indomani delle elezioni politiche, la Lega di Capitanata ha avviato una riflessione sul voto. In provincia di Foggia ha racimolato 5 punti e mezzo. ?Ci siamo già incontrati diverse volte. Dobbiamo tornare a fare semplicemente quello che facevamo prima - dichiara il segretario provinciale - Purtroppo, abbiamo pagato caro il Coronavirus che ha bloccato il nostro attivismo, e abbiamo pagato caro quel governo Draghi che, da un certo punto di vista, non è stato compreso dall?elettorato della Lega. Però, sono convinto che adesso che c?è un governo di centrodestra forte, con Matteo Salvini vice premier e ministro delle Infrastrutture e altri grandi esponenti del partito ai vertici dei ministeri, la nostra azione politica non potrà che migliorare. Già dai discorsi che ha fatto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si intravede una luce di speranza per noi e per il programma, che è quello della Lega, poi diventato di tutto il centrodestra. Quello che dobbiamo fare noi è spiegarlo ai cittadini e far comprendere che la Lega ha una demarcazione rispetto agli altri alleati del centrodestra, ha una particolarità, che magari è anche dettata dalla presenza sul territorio, dalle sezioni, dall?essere identitari e territoriali. Sono convinto che potremo solamente tornare a crescere?.

La Lega ha già incontrato gli alleati e hanno convenuto di riunire il tavolo del centrodestra almeno ogni due settimane, non solo a livello provinciale, ma anche con i parlamentari del territorio. ?A breve avremo le elezioni del presidente della Provincia, le elezioni del Comune di Foggia che sono fondamentali, e sono convinto che come centrodestra possiamo giocarcela. C?è solo da crescere. Adesso dobbiamo riannodare i fili per creare la filiera istituzionale che è fondamentale per gli amministratori locali per raggiungere i risultati?. A proposito dell?elezione del presidente della Provincia, Daniele Cusmai non si sbottona sulla candidatura e pare, effettivamente, che il centrodestra non abbia ancora sciolto le riserve e l'ultima riunione sia stata aggiornata alla prossima settimana. ?Penso che Nicola Gatta abbia amministrato bene, poi se ci sono altre legittime ambizioni è chiaro che possono emergere e si valuteranno con la consapevolezza di uscire con un candidato unitario del centrodestra in ogni caso?, dice il segretario provinciale della Lega.

Alla vigilia dei due congressi di sezione, si tende a pronosticare una riconferma degli uscenti: a Vico Carlo Monaco e a Foggia Antonio Vigiano. Nella città capoluogo, occhi puntati sulle prossime amministrative. Il segretario uscente, ancora amareggiato per la mancata elezione di un parlamentare, non risparmia l?autocritica per il magro risultato delle Politiche: ?Sapevamo di essere in difficoltà sui territori, anche per tante cose che la Lega avrebbe dovuto affrontare e non ha affrontato e discorsi rimasti appesi. Non si è mai chiarito se Landella facesse parte ancora della Lega o meno. Un po? l?elettorato ce l?ha fatta pagare questa mancanza di chiarezza, benché la segreteria cittadina avesse sempre lavorato nel solco di un rinnovamento, però determinate situazioni andavano chiarite meglio?.

Per la cronaca, Raimondo Ursitti è ritornato nei ranghi. I mal di pancia delle ultime elezioni sarebbero passati, ma sulle decisioni calate dall'alto non si transige. Secondo Vigiano il congresso è l?occasione giusta per rilanciare l?azione politica della Lega sul territorio. Nelle sue linee programmatiche rivendica maggiore considerazione e coinvolgimento della segreteria cittadina nelle decisioni a livello locale: ?Molto spesso è stata bypassata. Decisioni come per esempio quella dell?ingresso del sindaco Franco Landella non sono state neanche concordate con il segretario cittadino?. Propone un?azione mirata per la creazione di una classe dirigente che non si riduca alle ?solite persone?. Finora, a livello locale ?il partito ha preferito far salire sul carro dei vincitori persone che poi, alla fine, sono uscite dalla Lega perché non condividevano la linea del partito?. E così non va. Vigiano immagina un partito che si apra alla società civile. ?La Lega è di nuovo partito di governo e quindi abbiamo la necessità di capire quali possono essere i nostri interlocutori a livello locale. Bisogna interloquire con i sindacati, con il mondo della scuola, o quantomeno partire da quelle che sono le competenze della Lega a livello di ministeri e cercare di trasferire sui territori quelle che sono le idee della Lega a livello nazionale. Se tutto questo non accade, parliamo alla luna, ci chiudiamo nelle nostre segreterie - conclude - Dobbiamo essere interlocutori credibili del territorio?.