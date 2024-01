Congresso unitario di Fratelli d’Italia con qualche fibrillazione, De Leonardis presidente: "Partito vivo e dinamico"

Preservano in extremis l’unità i Fratelli d’Italia, nonostante qualche turbolenza in tarda mattinata, che rischiava di far saltare almeno una casella nello schema del coordinamento provinciale.

I maggiorenti del partito, sul palco del Formedil, hanno sudato freddo poco prima dell’arrivo della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, che non ha fatto mancare i suoi saluti al congresso provinciale dei meloniani, stessa cortesia che aveva usato con Forza Italia.

Ai primi adempimenti formali si sono manifestati i mal di pancia che hanno generato un certo imbarazzo tra i parlamentari e il neo presidente provinciale Giannicola De Leonardis.

Una fronda capeggiata dall’avvocato Luigi Miccoli ha inviato il primo segnale di dissenso alla nomina della commissione di garanzia. Il senatore Domenico Matera, che ha presieduto i lavori in qualità di delegato della segreteria generale dei congressi, come da prassi, pensava di verbalizzare l’elezione all’unanimità, ma non è stato così.

Prima l’avvocato, poi, alla spicciolata, Antonio Narciso, Jonathan Console e Luciano Natale si sono detti contrari. Sono iniziate allora le fibrillazioni.

Sembrava ormai aprirsi una crepa nello “straordinario sforzo di sintesi”, tanto decantato anche dal coordinatore regionale Marcello Gemmato. Per quanto l’operazione fosse riuscita sul nome del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, l’intesa sul coordinamento, che segue una logica territoriale, iniziava a vacillare.

Qualche nervosismo traspariva sui volti, mentre continuava l’andirivieni dalla sala del Formedl del gruppo capitanato da Luigi Miccoli, che sembrava in procinto di guastare la festa con i moduli in mano. Per prima, ha provato a far scendere l’avvocato a più miti consigli, la senatrice Anna Maria Fallucchi. Poi, a darle manforte, è arrivato il deputato Giandonato La Salandra. Sarebbero stati preceduti anche da altri ambasciatori di pace, ma quello che conta è il risultato.

Alla fine, i malumori sono rientrati, in cambio di rassicurazioni sulla rappresentanza al congresso cittadino. L’avvocato Valentina Cerisano, indicata proprio da Luigi Miccoli nel coordinamento, ha ritirato la candidatura.

“All’interno di Fratelli d’Italia, al contrario di altri partiti, si discute – ha detto in riferimento alla vivace dialettica, nel suo intervento durante il dibattito congressuale degli iscritti, Luigi Miccoli – Non c’è alcuna discussione da parte di quelli che io mi onoro di rappresentare sulla mozione di Giannicola De Leonardis presidente provinciale – ha chiarito –. Quelli che mi onoro di rappresentare ci sono sempre stati in un partito che aveva la fiamma, come ce l’ha Fratelli d’Italia. Rappresentiamo un punto di vista, una prospettiva, dei variegati profili che si trovano all’interno di tutti i partiti, soprattutto quelli che crescono in maniera esponenziale come lo sta facendo Fratelli d’Italia. Noi rivendichiamo una destra, non un centrodestra”.

La sua corrente, insomma, non tollera derive democristiane, per così dire. “Abbiamo un vizio: non le mandiamo a dire”.

E poi arriva al punto: “Noi vogliamo che il partito riconosca le persone che ci sono sempre state e che rifuggono dalla definizione di centrodestra. Noi siamo la destra”.

Il presidente provinciale Giannicola De Leonardis “è chiamato a mediare tra le diverse anime, con spirito dialettico”. Sono orgogliosi di essere voci dissenzienti, a volte “anche fastidiose”, per dare un contributo al dibattito.

“Oggi andiamo con una mozione comune perché, anche questa volta, si è trovato il dialogo, una corretta visione della rappresentanza, con l’auspicio che quando ci sarà la nomina dei prossimi segretari cittadini, potremo esserci e potremo rappresentare il nostro parere – ha affermato l’avvocato Miccoli - A me e alle altre diverse decine di persone che rappresento, e che sono pronte ad allargare i loro orizzonti, interessa fondamentalmente dire che siamo di destra e voglio il rispetto che ci compete”.

Miccoli ha messo un po’ di pepe e ha aperto ufficialmente i giochi per il congresso cittadino, lanciando i primi avvertimenti. Solo il tempo dirà se le frizioni siano state appianate o meno.

Le candidature al coordinamento provinciale coincidono con il numero dei componenti da eleggere e, dunque, entreranno nel direttivo Pasquale Capocasale (Candela); Gennaro Fratino (Apricena); Giovanni Di Lauro (Foggia); Eduardo Beccia (Troia); Loredana Cipriani (San Paolo di Civitate); Lucia Rita De Lallo (San Severo); Leonardo De Vita (Torremaggiore); Libera Maria Dicembrino (Manfredonia); Francesco Ienco (Lucera); Laura Raffaeli (Cerignola); Leonardo Stefanìa (Sannicandro); Gaetano Zaffarano (Vieste); Mario Delli Carri (Orta Nova).

Fino al cortocircuito, era filato tutto liscio. Ad aprire i lavori sono stati i saluti dei dirigenti degli altri partiti. Sentito e sentimentale l’intervento di Oreste Di Giuseppe, in rappresentanza di ‘Noi Moderati’, figlio del compianto Franco Di Giuseppe, che ha guidato il partito.

Sempre nell’alveo del centrodestra, il neo eletto coordinatore provinciale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, è stato tra i primi ad arrivare, mentre a metà mattinata si è affacciato anche il segretario provinciale dell’Udc, Cristiano Curatolo, insieme alla responsabile regionale all’organizzazione del partito Michaela Di Donna. Non pervenuta la Lega.

Come da copione, il presidente provinciale era stato eletto per acclamazione. A fine dibattito, svaniti gli ultimi tentativi di boicottaggio, parla di un “partito vivo e dinamico”: “Sento forte la responsabilità di guidare il primo partito d’Italia”.

Assente giustificato l’onorevole Galeazzo Bignami, che per quasi tre anni ha gestito la fase commissariale. Presente, invece, il ministro per gli Affari Europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, che prima di entrare in sala ha incontrato un nutrito gruppo dell’associazione ‘Assegnatari Alloggi Legge Gozzini’, presieduto da Lucio Marucci, che contesta i recenti sfratti in città.

Il ministro ha bollato come strumentali le polemiche sull’Autonomia differenziata, definite propaganda, e sul Pnrr e, ai microfoni dei cronisti, al presidente della Regione Puglia risponde solo con i fatti (“L’Italia è l’unico Paese che ha ottenuto il pagamento della quarta rata e che ha fatto la richiesta per la quinta rata”).

Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, definisce De Leonardis “il miglior candidato possibile”, e si compiace dei sei congressi unitari.

“Il voto di opinione non basta”, ha affermato il neo presidente provinciale nel suo discorso. In tanti ribadiranno il concetto come un mantra: non si può vivere della rendita di Giorgia Meloni.

“Dobbiamo avere un partito attrattivo. Apriamo le porte del nostro partito”, ha detto agli iscritti il nuovo leader provinciale. Annuncia che sarà riaperta la sede di Foggia. “Il nostro deve essere un partito aperto e accogliente”.