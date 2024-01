Dell’Erba pigliatutto, è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia “nel segno della continuità”

Si commuove Paolo Soccorso Dell’Erba al momento della proclamazione, davanti a un centinaio di iscritti presenti nella Città del Cinema poco dopo le 13: da oggi è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia, eletto per acclamazione.

La sua era l’unica candidatura presentata, dopo la rinuncia del collega consigliere regionale Napoleone Cera, che si è autosospeso dal partito. In prima fila c’è il sindaco Antonio Potenza, suo amico e con lui alla regia di un’altra operazione che rafforza il ruolo di Apricena nello scacchiere provinciale.

Dalla sua città è stato organizzato un pullman per il congresso provinciale a Foggia. “Oggi Apricena è la città più grande ad avere un sindaco di Forza Italia, il più grande paese della provincia amministrato dal centrodestra”, ha ricordato Potenza a proposito delle polemiche della vigilia sul numero di tesserati più alto (330 tessere).

Ma quelle polemiche vuole lasciarsele alle spalle, non prima di un ammonimento: “Mai prendere il pallone e andare via”. E auspica, col nuovo corso, una valorizzazione del merito e soprattutto del consenso, che premi i portatori di voti.

Negli interventi è stato riconosciuto anche il lavoro dell’ormai ex coordinatore provinciale, Raffaele di Mauro. “Quello che siamo oggi, dipende molto da ciò che ha seminato lui”, ha detto la consigliera comunale di San Severo Rosa Caposiena. Lei stessa non nasconde le fibrillazioni del partito negli ultimi giorni, ma ormai sembrano acqua passata se anche l’area del parlamentare Giandiego Gatta, big del partito, è entrata nel coordinamento.

In platea anche un sorridente Gianni Rotice, che si congratula a fine congresso con il neoeletto.

“Oggi scriviamo un nuovo capitolo di una lunga storia”, ha detto Raffaele di Mauro. Negli ultimi giorni si è dedicato a portare il partito all’unità congressuale: “Un impegno che il tempo ci dirà se sono stato capace di portare a termine”.

"Sicuramente per Raffaele ora si aprirà una nuova fase per contribuire in Forza Italia a livello regionale", ha detto il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis. "Prendiamo atto delle polemiche sollevate da qualcuno sul congresso del partito - ha scritto in una nota -, ma si sa: nascondo ogni volta che c’è qualcuno che vince e qualcun altro che perde. E in politica, come nella vita, bisogna saper perdere".

Enrico Pellegrini sarà il vice vicario. Sono membri del coordinamento provinciale Liliana Libera Rinaldi; Maria Berardi; Ersilia Nobile; Lino Monteleone; Michele Marseglia; Antonio Bonavitacola; Giovanni Izzi; Roberto Gatta; Rocchina Capobianco; Alfredo Ricucci; Laura Potenza; Rita Montrone; Valeria Ponziano; Bianca Matera; Leonardo Di Monte; Michele Nardella; Alessandro Buonfiglio.

Sono delegati al congresso nazionale Raffaele di Mauro; Mattia Azzone; Antonio Grillo; Ivan Augelli; Luana Grasso; Maria Rita Labombarda; Rosa Caposiena; Anna Maria Torelli; Marco Di Bari; Vincenzo Ferullo; Martino Specchiulli.

Il primo banco di prova del nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia, peraltro in odor di candidatura alle Europee, saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale: il partito dovrà riuscire a comporre la sua lista.

Per ora, promette “continuità”, e predica ancora armonia e serenità: “È stato un giorno di festa. Non è un’eredità semplice, ma credo che con l’aiuto di tutti continueremo a far crescere il partito”.

Ai maligni che rimarcano una scarsa partecipazione al congresso, risponde “meglio pochi, per migliorarci nel prossimo futuro”.

E Dell'Erba tende una mano a Napoleone Cera: “Lo incontrerò martedì in Consiglio regionale, sicuramente gli parlerò, perché sono una persona inclusiva, non voglio lasciare fuori nessuno”.