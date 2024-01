"Solo un centinaio di persone al congresso di Forza Italia, segnale che non può essere ignorato"

“La vera forza di un congresso si misura dalla presenza e dall'impegno dei partecipanti, non dalla semplice adesione a una procedura formale. Che solo un centinaio di persone abbiano partecipato al congresso di Foggia è un segnale che non può e non deve essere ignorato”.

Il consigliere regionale Napoleone Cera, che venerdì ha annunciato la sua autosospensione dal partito di Forza Italia, interviene a gamba tesa a margine del congresso che ha eletto il collega Paolo Dell'Erba alla guida del Partito.

La sua replica alle dichiarazioni del commissario regionale Mauro D’Attis non si è fatta attendere: “Affermare che le dinamiche congressuali si riducano a un semplice gioco di vincitori e vinti è una semplificazione che non rende giustizia alla complessità della situazione attuale”.

Non demorde e il suo bersaglio resta il parlamentare alla guida del partito in Puglia. “In questo contesto, è doveroso sottolineare che l'unico vero perdente di recente è stato proprio D’Attis, nell'elezione del consigliere segretario in Consiglio regionale – prosegue Cera - Questo episodio, in particolare, ha messo in luce una gestione che molti nel partito hanno percepito come discutibile”.

A suo dire, le presenze di oggi alla Città del Cinema testimoniano che “una porzione significativa del partito” sostiene le preoccupazioni da lui espresse. “Sostenere il contrario è disconoscere la realtà e ignorare la voce di molti”.

La sua assenza al congresso, rimarca, è “una decisione presa con ferma convinzione, una protesta contro processi che reputo non abbiano rispettato i principi di democrazia interna e trasparenza che dovrebbero guidare il partito. Le chiacchiere, le insinuazioni e le interpretazioni possono proliferare, ma la sostanza rimane invariata. Quando le azioni parlano più forte delle parole – conclude Cera -, è inutile cercare di soffocare le preoccupazioni legittime con il rumore di fondo della retorica”.

Oggi, lo ricordiamo, il neo eletto coordinatore provinciale Paolo Dell'Erba ha teso una mano a Napoleone Cera: “Lo incontrerò martedì in Consiglio regionale, sicuramente gli parlerò, perché sono una persona inclusiva, non voglio lasciare fuori nessuno”, ha dichiarato ai microfoni di FoggiaToday.