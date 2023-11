Tecnostruttura congelata con imminenti addii: Salvemini se ne va, la Cultura torna a Marchitelli

Sarà la sola dirigente Silvana Salvemini a lasciare Palazzo di Città alla scadenza dell’incarico ex 100 Tuel, stabilita al 30 novembre.

A ratificarlo nero su bianco è il primo decreto sindacale firmato da Marida Episcopo che, almeno per il momento, conferma l’attuale attribuzione degli incarichi, con qualche modifica, “nelle more del nuovo assetto macrostrutturale”.

È stato, invece, prorogato fino al 29 febbraio 2024 l’incarico di Giuseppe Marchitelli. Per quanto, infatti, fosse stato espressamente chiamato a sostituire Maria Concetta Valentino, che aveva rassegnato le dimissioni in quanto vincitrice di concorso in un’altra amministrazione, e a completare, sostanzialmente, il periodo previsto dalla procedura selettiva fino al 30 novembre 2023, si pone una questione di interpretazione della norma.

Sono in corso, si apprende dall’atto, i necessari approfondimenti in ordine alla corretta applicazione giuridica della “durata minima triennale degli incarichi dirigenziali a contratto”. I dubbi sorgerebbero sul tempo ritenuto congruo per la valutazione delle performance del dirigente. Marchitelli è entrato in servizio solo il 2 gennaio. Per non sbagliare, è stato richiesto un parere legale.

Alla scopo di assicurare la continuità e il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, la sindaca ha provveduto a prorogare fino al 29 febbraio l’attuale assetto della tecnostruttura, ma la futura Giunta potrà rimaneggiarlo in qualunque momento.

Sulla scorta dell’articolazione della macrostruttura così come definita a giugno dell’anno scorso dalla commissione straordinaria, e “nelle more della definizione delle procedure per la copertura della posizione dirigenziale”, i Servizi assegnati a Silvana Salvemini passano, ad interim, dall’1 dicembre, al segretario generale. E se da maggio Statistica e Censimento, Stato Civile, Elettorale e Leva erano stati conferiti a Carlo Dicesare, affidandosi alla sua esperienza nella delicata fase delle elezioni, ora possono tornare nell’Area Amministrativa, insieme ad Archivio e Protocollo, Messi Notificatori e Urp, Politiche Abitative, Servizi Demografici e Anagrafe.

Giuseppe Marchitelli continuerà ad esercitare le funzioni di Capo di Gabinetto. Cultura e Promozione Turistica e Territoriale, incarichi attribuiti negli ultimi mesi a Silvana Salvemini, ritornano nella sua Area Affari Generali. Restano a lui anche Servizio del Personale (per la parte giuridico-amministrativa); Sport e Politiche del Lavoro; Controllo delle Società Partecipate; Servizi Informatici e CED.

Resta anche l’ingegnere Concetta Zuccarino, dirigente all’Urbanistica: il suo contratto scade a dicembre del 2024.

L’attuale segretario generale pro-tempore Maria Giuseppina D’Ambrosio, campana, potrebbe presto riavvicinarsi a casa. Sarebbe destinata al Comune commissariato di Caivano, in provincia di Napoli. Nel decreto sindacale non viene nominata, e si menziona soltanto l’incarico, segno che potrebbe trattarsi di una questione di giorni.