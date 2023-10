Rotice ai saluti, spara a zero su Gatta: "È colpa sua, ha fatto e tradito un patto di lealtà"

‘È ora di’ andare, per dirla con quello che era stato il claim di Gianni Rotice declinato per il commiato. La scenografia è la stessa del 6 settembre scorso, 55 giorni fa, il comitato elettorale dismesso. Il caldo si fa sentire anche a fine ottobre e la temperatura è sempre più rovente. Cambia la mise, la circostanza richiede forse un dress code più formale, ma soprattutto la sostanza.

Questa volta non ci sono conigli da estrarre dal cilindro. E non sembra un arrivederci, almeno per il momento. Sfoglia pagine e pagine di dossier e appunti.

Attorniato dai suoi fedelissimi, l’ingegnere, ex sindaco di Manfredonia, parla da libero cittadino, a briglie sciolte, pronto anche alle querele. Lancia il suo anatema ai 13 consiglieri che hanno decretato la fine dell’esperienza amministrativa rassegnando le dimissioni dal notaio: “Questa macchia resterà in eterno per loro. In una volta sola si sono messi tutti assieme: Pd, Con, civici, M5S, Forza Italia, tutti, ritornando allo schema passato che ha sempre amministrato questa città”.

Il canovaccio è lo stesso: nella prima parte passa in rassegna tutti i settori, elenca opere e progetti lasciati a metà, accordi di programma da firmare, consegna ai commissari investimenti e si rammarica per il destino del Natale e del Carnevale; la seconda parte è politica.

È uno sfogo in piena regola e, in poco meno di due ore, spara a zero su tutti, senza contraddittorio. Stavolta non risparmia il deputato Giandiego Gatta, fin qui innominato: “Forza Italia non è mai stato il primo partito, lo sono state le mie liste, questo è il dato vero. Io glielo facevo dire, perché doveva dimostrare che era stato bravo. E quando qualcuno dice che ha scelto il sindaco sbagliato, a Foggia il candidato non è arrivato neanche al ballottaggio”.

E si toglie tutti i sassolini dalle scarpe: “Oltre a essere sostenuto, è stato anche finanziato da me Giandiego Gatta. Per un anno ho pagato io la sede di Forza Italia, e poi ho finanziato la campagna elettorale. Mi ha utilizzato, perché appena è diventato onorevole sono iniziati i problemi, lui voleva far cadere questa amministrazione”.

È a lui che lancia il guanto di sfida: "Se ha il coraggio (parafrasando), si dimettesse da onorevole, e si candidasse a sindaco di Manfredonia".

Se lo aspettava quello che è successo?

No, io mi aspettavo una discussione politica, magari una mozione di sfiducia. Sono stati due anni difficili, perché portare avanti un Comune che parte dal dissesto finanziario, che chiamano riequilibrio, ma è lo stesso, e dallo scioglimento per mafia è complicato. Ho lavorato per una ricostruzione morale ed economica della città . Adesso si iniziava a vedere qualcosa, ma non è stato possibile.

Quindi è stato un fulmine a ciel sereno? Lei si aspettava che stessero andando dal notaio?

No, è stato un fulmine a ciel sereno, anche nelle modalità. Quel giorno si prometteva di tutto. Sono stati dei pavidi, perché potevano benissimo venire in Consiglio, fare una mozione di fiducia e mi meraviglio di chi, in mezzo a loro, reputo una persona equilibrata. Hanno avuto paura, non ho avuto il coraggio di farlo.

Il 6 settembre scorso le chiedemmo se non aveva forse sottovalutato Forza Italia. Glielo chiediamo di nuovo.

No, con Forza Italia avrei potuto risolverla. Avrei potuto darle nuovamente il vice sindaco, mettevo Libero Palumbo e ritornavamo come prima. Ci saremmo ritrovati in comune lui e il vero vice sindaco, Michelangelo Basta. Questa situazione non era accettabile. Non ho ceduto, né supplicato. Non voglio cedere a ricatti. Anche Sara Delle Rose avrebbe potuto essere più trasparente. È logico che quando tiri dritto e fai una Giunta per meritocrazia e non vai dietro ad altre logiche è normale che ti devi aspettare questo, ma mi sarei aspettato una discussione in Consiglio.

Insomma, in questi giorni lei ha tentato di ricostruire la sua maggioranza, ma l’operazione non è riuscita.

Non ho voluto stare al gioco dei ricatti e dei compromessi. Avevo deciso di candidarmi per un motivo. Il mio non è un ruolo politico. Alla fine sono i partiti che avevano delle loro esigenze, più questa consigliera, Sara Delle Rose, però il problema è un altro: questo non è il modo migliore di amministrare. Alla fine, andare a casa a testa alta, schiena dritta, senza cedere ad alcun ricatto o compromesso, forse è la soluzione migliore. La cosa di cui sono felice è che abbiamo impostato un lavoro e adesso mi auguro che la dottoressa Grandolfo, che è una grande professionista, è una persona che stimo, possa continuare a portare avanti tutte queste attività, per la città.

Di chi è la colpa?

Di Giandiego Gatta, l’ho detto. Ha fatto un patto di lealtà e ha tradito il patto di lealtà. Perché? Sono tutte storie quelle della Provincia. Se leggiamo la storia, Forza Italia a Manfredonia non esisteva. È grazie a me che è tornata ad esistere e adesso non so chi la voterà più.

Lei si ricandida?

Dopo una partita di calcio non si va mai negli spogliatoi a parlare. Adesso siamo sereni così. Oggi sono un cittadino libero che si riprende la propria vita. Ho fatto le mie valutazioni su quello che è l'operato dell'amministrazione, ho detto quello che è successo e basta. Adesso sono felice così.

È ora di fermarsi?

Adesso sì.