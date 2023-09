La Provincia affida a un'agenzia la comunicazione istituzionale. Pezzano sgomento: "Mai accaduto prima"

Il consigliere comunale d'opposizione di Cerignola, nonché consigliere provinciale Rino Pezzano, contesta la decisione della Provincia di Foggia di esternalizzare il servizio di comunicazione istituzionale a una ditta, nel caso specifico alla 'Comunica Creative Company Srls' di Manfredonia, alla quale, per la produzione di contenuti multimediali e il supporto alla gestione dei social media, andranno 24mila euro iva compresa: "Non era mai accaduto. O almeno non ho memoria di una cosa del genere, nonostante io faccia politica da tempo. Ma il presidente Giuseppe Nobiletti, è un innovatore".

Eppure, spiega Pezzano, Giuseppe Nobiletti avrebbe potuto scegliere 'intuitu personae' un portavoce del presidente, applicando la Legge 150. "Poteva nominare un responsabile della comunicazione all’interno del proprio ufficio di staff, utilizzando l’articolo 90 del Testo Unico degli Enti Locali. In buona sostanza poteva fare quello che fanno tutti i sindaci. E che hanno fatto prima del suo arrivo a Palazzo Dogana tutti i presidenti della Provincia. Lui invece è un amministratore che sa stupire. Infatti è stato deciso di scartare entrambe le ipotesi, affidando la comunicazione istituzionale dell’Ente – che sarebbe una cosa piuttosto seria – ad una agenzia. Come se si trattasse di una campagna pubblicitaria. Un’idea molto singolare circa una funzione delicatissima, che riguarda il rapporto tra l’istituzione e le comunità della Capitanata".

Rino Pezzano ha chiesto di sapere se all'interno della ditta ci sia un iscritto all'ordine dei giornalisti e quali sarebbero i rapporti con il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, che alle scorse elezioni - evidenzia - sostenendo il collega di Lesina Primiano Di Mauro, ha contribuito all'affermazione di Nobiletti.

Diretto l'affidamento, senza cioè alcun bando o avviso pubblico.