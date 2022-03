12 comuni foggiani al voto, appuntamento il 12 giugno: nessuno sopra i 15mila abitanti

Il prossimo 12 giugno quasi 1000 comuni d’Italia saranno chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni comunali. L’eventuale ballottaggio due settimane dopo, il 26 giugno. In provincia di Foggia torneranno alle urne Carpino, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, Stornara e Monte Sant’Angelo. Nessuno sopra i 15mila abitanti. Remota se non impossibile l’eventualità che in qualche centro di Capitanata si vada al ballottaggio. Eppure, dieci anni fa, nel 2012, nel paese più piccolo della Montagna del Sole, due dei tre candidati sindaco ottennero 531 voti a testa, rimandando la contesa a due settimane dopo. Non si voterà ad Ascoli Satriano, dove il Consiglio comunale è stato sciolto in seguito alle dimissioni di sette consiglieri comunali, dopo il 24 febbraio.