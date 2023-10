Rotice riparte tra conferme e new entry: Vitulano sarà il vicesindaco

Dopo le fibrillazioni dell'ultimo mese per le quali era stato a un passo dall'uscita di scena, Gianni Rotice riparte presentando la sua nuova squadra di governo. Con il decreto sindacale n. 16, il primo cittadino ha assegnato le deleghe assessorili. Rotice avrà anche la delega alle Risorse Finanziarie e Programmazione, precedentemente in mano ad Antonia Lauriola, che resta in Giunta ma con la delega agli Affari Generali e Personale. Antonio Vitulano, già assessore allo Sviluppo economico, Occupazione e Sport, sarà anche il vicesindaco al posto di Giuseppe Basta, la cui delega alla Transizione Ecologica è stata assegnata all'ingegnere Andrea Trotta.

Confermate anche Grazia Pennella (Welfare e Politiche di Genere) e Anna Trotta (Pianificazione Urbana, Strategie e Periferie). Mantiene la stessa delega anche Michele Di Tullo (Lavori Pubblici) che lo scorso giugno subentrò alla dimissionaria Lucia Trigiani.

La nuova Giunta

Giovanni Rotice Sindaco, Risorse Finanziarie E Programmazione (Bilancio e finanza, Aree Mercatali e Occupazione suolo pubblico, Appalti e Contratti, Rapporti con Aziende partecipate e controllate, Bandi e Finanziamenti, Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione) Sanità, Garante Disabilità (Prof. Vincenzo Di Staso)

Antonio Vitulano con delega a Vicesindaco e Sviluppo Economico, Occupazione, Sport (Economie territoriali (Pesca, Agricoltura, Artigianato, Commercio), Start Up, Cultura d'impresa e formazione professionale, Attività sportive, Associazionismo e tempo libero, Aree Industriali, Turismo, Marketing, Cultura, Grandi Eventi, Giovani Talenti).

Michele Di Tullo con delega ai Lavori Pubblici (Pnrr, Infrastrutture, Rete viaria, Manutenzione beni pubblici, Trasporti, Portualità, Servizi Cimiteriali).

Antonia Lauriola con delega ad Affari Generali e Personale (Trasparenza e semplificazione amministrativa, Personale e LSU, Rapporti con il Consiglio, Statuto, Servizi Demografici e statistici, Istituti di partecipazione civica, Valorizzazione, formazione, tutela e sicurezza del personale, Organizzazione degli Uffici, Rapporti con i sindacati, Legalità e cittadinanza attiva, Polizia Locale, Contenzioso e Legale, Protezione civile, Patrimonio e Demanio, Determinazioni dirigenziali).

Grazia Pennella con delega a Welfare e Politiche di Genere (Piano Sociale di Zona, Pari Opportunità, Famiglia, Nuove povertà, Integrazione socio-sanitaria, Disabilità e Fragilità, Rapporti con A.S.P., Immigrazione, Rapporti con Parrocchie e soggetti che si occupano di integrazione, assistenza e solidarietà, Lotta al randagismo e tutela degli animali, Università, Scuola e Educazione Civica).

Andrea Trotta con delega alla Transizione Ecologica (Mobilità sostenibile, Bonifiche, Ciclo integrato dei rifiuti, Controllo qualità dell’aria, Ciclo integrato dell'acqua, Verde pubblico, Decoro urbano, Autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, Energie Rinnovabili, Piano energetico comunale, Ase Spa).

Anna Trotta con delega a Pianificazione Urbana Strategia e Periferie (Pug, Emergenza abitativa, Rigenerazione Urbana, Comparti Ca, Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, Controllo e vigilanza dell'attività urbanistica, Edilizia privata ed abusivismo edilizio, Coesione territoriale).