“Castelluccio in stato comatoso”. Dopo 7 mesi l'opposizione invoca le dimissioni: "È paralisi"

?Dopo ben 6 anni consecutivi, dal 2016 al 2021, il nostro ente è destinato a non essere più un Comune Riciclone?. È la profezia del gruppo Innovazione di Castelluccio dei Sauri che, in un volantino, definisce l?attuale Amministrazione ?indifferente?.

I consiglieri comunali di opposizione ricordano come le precedenti tre Amministrazioni targate Innovazione avessero ininterrottamente, dal 2008 a giugno 2022, ogni mese, ?quindi per ben 174 mesi consecutivi?, effettuato la registrazione dei dati della raccolta differenziata sul portale dell?Osservatorio regionale dei Rifiuti Puglia, ?poi da luglio il nulla?. E così, secondo il gruppo politico, Castelluccio dei Sauri rischia di finire tra i ?Comuni Indifferenti?, vale a dire quelli che hanno effettuato le registrazioni mensili solo parzialmente.

Fanno notare come nel calendario distribuito a inizio anno, il dato di raccolta riportato risalga al 2021, mentre in passato si inseriva quello dell?anno appena trascorso. ?Questa ?indifferenza? è gravissima ? scrivono ? perché vanifica il quotidiano sforzo di tutti noi cittadini e degli operatori ecologici che, negli anni, si sono prodigati nell?effettuare una differenziata di qualità, che fino al 2021 aveva superato la fatidica soglia del 65%?. Ad oggi, va detto, non si conosce il valore complessivo della raccolta differenziata, ma secondo i consiglieri di opposizione quanto segnalato si tradurrà in un ?sensibile aumento della Tassa Rifiuti Comunale?, oltre a non consentire la programmazione di investimenti in termini di potenziamento del servizio e di personale.

Secondo i consiglieri Mattia Azzone, Marco Abazia e Rina Capobianco, questa è solo ?la punta dell?iceberg?. Contestano le luminarie che ?per nulla hanno fatto sentire l?atmosfera natalizia?, nonostante i fondi a disposizione fossero gli stessi degli anni precedenti; hanno chiesto l?intervento del prefetto su ?una serie ripetuta di variazioni di bilancio?, segnalate anche alla Corte dei Conti; lamentano come le doglianze dei residenti della cosiddetta ?Strada Rossa? in Contrada Cisterna, rimasti al buio, veicolate anche tramite un?interrogazione, siano rimaste inascoltate. La lista è lunga: strade e aree pubbliche, a loro dire, versano in uno stato di degrado in termini di pulizia e cura; ?non si vede ancora il ripristino del servizio di Guardia Medica nei fine settimana?; la fontana di Piazza Madonna delle Grazie è ?chiusa dal giorno dopo le elezioni senza una reale motivazione?; ?nessuna azione è stata fatta per tentare la riapertura di uno sportello bancario nei locali comunali?.

Aggiungono una postilla: ?Quel poco che è stato fatto ed ottenuto in termini di finanziamenti è solo frutto del lavoro della precedente Amministrazione, compresa la definizione di importanti contenziosi che hanno portato nuove entrate nelle casse comunali?. Descrivono una maggioranza lacerata ?già dal primo giorno?, condizione che secondo loro paralizza l?attività amministrativa: ?Castelluccio sembra essere caduta in uno stato comatoso irreversibile?. Da qui la richiesta di dimissioni. Lanciano un appello anche a coloro che sostengono l?attuale Amministrazione, soprattutto a chi in passato ha amministrato il paese e che oggi sanno ?essere profondamente delusi da questo andazzo?, affinché contribuiscano a mettere la parola fine all?esperienza amministrativa.

?Fermo restando il nostro primario ruolo di controllo e vigilanza, sin dall?insediamento abbiamo offerto all?attuale maggioranza la nostra collaborazione e la nostra esperienza, auspicando un coinvolgimento vero e costruttivo che tenesse conto almeno delle principali proposte del nostro programma amministrativo ? aggiunge il gruppo Innovazione - Purtroppo, dall?altra parte non c?è stato nulla di tutto questo e, cosa ben peggiore, dopo 7 mesi praticamente nulla è stato ancora realizzato di quanto previsto nel loro programma amministrativo?.