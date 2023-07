Il centrodestra 'allargato' si ritrova: recuperati partiti minori e civiche, entro Ferragosto il candidato sindaco

Riunione del centrodestra ‘allargato’ oggi a Foggia, in vista delle Comunali del 22 e 23 ottobre. La coalizione recupera alla sua causa alcune forze che si erano smarcate, a cominciare dal Nuovo Psi.

I partiti hanno sostanzialmente ridisegnato il perimetro, aperto alle civiche. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Udc riannodano i fili del dialogo con gli altri movimenti che gravitano nel centrodestra e con le liste che si erano coalizzate e avevano sottoscritto un Patto Etico.

Segno premonitore era stato il rinvio dell’evento di presentazione della Federazione e della sua terna di papabili candidati alla carica di sindaco. A quanto pare, le liste sono tornate sui propri passi, ma non è detto che siano tutte della partita.

Profetico il vice commissario di Forza Italia Dario Damiani, sempre che l’operazione vada in porto, che qualche giorno fa, ai microfoni di FoggiaToday, si era detto certo che nessuno si sarebbe sfilato e che la coalizione sarebbe riuscita a convogliare tutte le forza minori (“Saremo tutti uniti per vincere ancora una volta qui a Foggia”).

A stretto giro, la coalizione stabilirà i criteri, il codice etico e la tempistica per la composizione delle liste. La prossima settimana è in programma un tavolo regionale del centrodestra, step intermedio per poi addivenire all’indicazione del candidato sindaco attesa prima di Ferragosto, probabilmente in coincidenza con sospensione dei lavori parlamentari.