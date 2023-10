Il sottosegretario all'agricoltura a Foggia: "Tra gli obiettivi la costruzione della seconda diga"

Una giornata in Capitanata per conoscere le difficoltà degli agricoltori di Capitanata. La campagna elettorale di Di Mauro porta a Foggia il sottosegretario all'agricoltura Luigi D'Eramo

Uno dei temi che il sottosegretario D'Eramo porterà all'attenzione del Ministro Lollobrigida sarà la costruzione di infrastrutture utili all'agricoltura. In una provincia ad alta vocazione agricola soffriamo da sempre si siccità e di problemi legati all'approvvigionamento d'acqua, anche a causa della mancata realizzazione di una seconda diga. Come spiega D'Eramo, ad oggi riusciamo a raccogliere solo l'11% dell'acqua piovana, dato negativo che si va ad aggiungere alle enormi dispersioni dovute alle condutture datate e rotte. La costruzione di una seconda diga, argomento di cui si parla ormai da tempo, sarà quindi all'interno del report che il sottosegretario porterà all'attenzione del Governo centrale, assieme al problema della sicurezza in ambito agricolo.

Antonio Vigiano, segretario cittadino della Lega, ha visitato, insieme a D'Eramo, alcune aziende agricole del territorio riportando la necessità di curare e portare avanti come un brand, il made in Capitanata.