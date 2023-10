Campagna elettorale al rush finale: ministri e leader dei partiti in città per gli ultimi appelli al voto

La campagna elettorale è agli sgoccioli: sono solo sei i giorni a disposizione prima del silenzio elettorale. È l’ultimo miglio della corsa per accaparrarsi il voto degli indecisi e convincere gli elettori a recarsi alle urne.

I big della politica non fanno mancare il loro sostegno ai candidati alla carica di sindaco nella settimana decisiva.

Oggi torna in città l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, main sponsor del civico anti-sistema col cuore a sinistra Antonio De Sabato. Alle 21, salirà sul placo allestito nell’isola pedonale. Il leader di Progetto Concittadino illustrerà insieme a lui il programma elettorale.

Il campo largo progressista porta a Foggia i segretari dei partiti della coalizione. Lunedì 16 ottobre, alle 19.30, in piazza Giordano, tocca al deputato Angelo Bonelli, portavoce nazionale dei Verdi, a Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista e ad Alfonso Pisicchio, fondatore di Senso Civico, le tre forze racchiuse nella lista Riscossa Civile, collegata a Maria Aida Episcopo.

Il leader M5S Giuseppe Conte mantiene la parola e torna a metà settimana, dopo il tour del 6 e 7 ottobre tra Cep, Candelaro e mercato Rosati: l’ex premier di Volturara Appula arriverà in terra natia la mattina di giovedì 19 e andrà via il giorno successivo. Questa volta, si tratterrà solo 24 ore.

Non incontrerà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, attesa per il pomeriggio di venerdì 20 ottobre, ultimo giorno utile.

Il centrodestra ha scomodato mezzo Consiglio dei ministri per testimoniare la vicinanza del Governo nazionale. L’ultima settimana di campagna elettorale si aprirà con la visita al carcere di Foggia del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, accompagnato dai parlamentari di Fratelli d’Italia eletti in provincia di Foggia.

Domani sera, alle 19, nel comitato del candidato sindaco Raffaele di Mauro in corso Vittorio Emanuele, arriva il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Prima è previsto un incontro in Confindustria.

I ministri dovrebbero arrivare a ridosso del gong: il 18 ottobre il senatore Paolo Zangrillo, titolare del dicastero della Pubblica amministrazione, e il 20 ottobre Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, e Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnnr.

Il conflitto in Medio Oriente e le tensioni internazionali non consentono al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani di arrivare a Foggia. Probabile, ma ancora da confermare, la visita della deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa.

Niente da fare per la premier Giorgia Meloni, a giudicare dalle parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, in città due giorni fa: non segue più le competizioni elettorali locali.

Niente sponsor per il candidato sindaco civico Nunzio Angiola, oggi pomeriggio in via Lanza per un comizio dedicato al tema del lavoro. E come lui, anche l’altro civico, Giuseppe Mainiero, di sfilate di big non ne vuole sapere: gli basta la ‘spalla’ del consigliere regionale Antonio Tutolo, candidato in una delle sue due liste, e stasera alle 19, nell’isola pedonale, presenterà i primi assessori della sua eventuale giunta.