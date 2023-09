Il centrodestra riparte dall'ascolto: il candidato sindaco Di Mauro in 'tour'

La campagna elettorale del centrodestra unito per le Comunali a Foggia comincia dalle basi, con un ‘Tour dell’ascolto’ del candidato sindaco Raffaele di Mauro. ‘Il sindaco migliore per Foggia’ è il primo slogan comparso sulla sua pagina social.

Partirà lunedì mattina, a meno di due settimane dalla presentazione delle liste (i termini scadono alle 12 del 23 settembre). Il calendario delle audizioni non è stato reso noto.

“Abbiamo intenzione di ascoltare i rappresentanti di tutte le articolazioni della nostra comunità – dice di Mauro - per accogliere proposte e suggerimenti diretti a migliorare la qualità della vita a Foggia. L'obiettivo è invitare ad essere protagonisti i cittadini, le associazioni del Terzo Settore, le categorie produttive, quelle datoriali e quelle professionali, le espressioni del volontariato culturale, i sindacati, le parrocchie, le famiglie, ma anche le società e le federazioni sportive. È fondamentale - conclude Di Mauro - ascoltare le loro idee, ma anche le segnalazioni delle criticità e dei problemi da risolvere in via prioritaria, per valutare ed eventualmente mutuarle nella mia proposta programmatica”.

Sono già numerose – riferiscono - le associazioni e i gruppi che hanno accolto l’invito dell’avvocato di Mauro. Alcune espressioni della società civile, considerate “elementi preziosi e qualificanti” di impegno per il progresso del territorio, hanno invece spontaneamente sollecitato l’incontro con il candidato sindaco della coalizione di centrodestra.