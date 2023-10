Episcopo non potrà non tener conto del risultato di Angiola

Probabilmente non ha tutti i torti chi alla luce dei risultati elettorali del 22 e 23 ottobre, ritiene che la nuova sindaca Maria Aida Episcopo e la coalizione del 'campo largo progressista', debbano necessariamente tener conto del dato elettorale di Nunzio Angiola e della sua squadra super civica, entrata in Consiglio comunale con due consiglieri e i migliori propositi.

Cittadini normali, senza grosse pretese, se non l'unica della partecipazione attiva alla vita pubblica. Sono stati 'gli angioliani' i protagonisti dello stravolgimento nell'assunzione della responsabilità dei cittadini, finora delegata esclusivamente ai partiti e a pochi eletti. Per ammissione del loro leader, saranno i cani da guardia del potere.

La sfida del docente universitario, arrivato terzo, potrebbe riservare all'ex parlamentare un apprezzamento da parte degli avversari vincenti. Non necessariamente la proposta di un ruolo e di un ingresso a pieno titolo nella maggioranza, ma di un riconoscimento, tangibile, attraverso una delega a uno dei tanti temi che caratterizzeranno l'agenda politica.

La seconda carica, quella del presidente del Consiglio comunale, vilipesa e mal gestita durante il governo cittadino bis targato Franco Landella, sarebbe troppo e forse impossibile, se è vero, come sembra, che sia stata già promessa a Lia Azzarone, nonostante il più suffragato di tutti sia stato il segretario cittadino del PD, Davide Emanuele. La decisione finale spetterà a Raffaele Piemontese, a meno che Peppino D'Urso non tenti di insidiarlo proponendo la giovanissima Alice Amatore.

Ci sarà da tener ugualmente conto di un complessivo 6,62% raccolto da Riscossa Civile (Senso Civico-Psi-Verdi), Nessuno Escluso, Comunità Politica per Foggia e Noi Popolari. Tutte compagini che non sono riuscite ad eleggere un consigliere comunale, ma che in dote alla coalizione vincente hanno portato oltre 5mila preferenze (5.134).