Corsa al Palazzo dei due poli, sfida ‘gentile’ tra Marida Episcopo e Raffaele di Mauro

Il tam tam era partito ieri sera: un messaggio, che pare abbia fatto il giro delle chat di iscritti e simpatizzanti, annunciava l’imminente ufficializzazione della convergenza del Partito Democratico sulla candidatura di Marida Episcopo, programmata per questo pomeriggio, alla presenza del segretario regionale e provinciale.

“Prendiamo atto che le vacanze sono finite: dalla settimana prossima si torna in campo”, si leggeva nella comunicazione.

I grafici, intanto, erano già al lavoro sui manifesti. La direzione provinciale di oggi appariva, quindi, semmai, come una mera formalità, a parte qualche voce che, democraticamente, avrebbe potuto esprimere il proprio dissenso.

È fatta per il campo largo, anzi larghissimo, di centrosinistra. E per quanto la candidata alla carica di sindaco di Foggia sia indicazione del MoVimento 5 Stelle, sarà con tutta probabilità il Pd a intestarsi la prima nota ufficiale, nonostante i Dem siano stati additati come i principali responsabili dei ritardi.

Ieri, l’imprenditore Marcello Salvatori, con l’intento di favorire la sintesi, aveva ritirato la sua disponibilità alla candidatura. Al tavolo della coalizione, per quanto il suo nome venisse attribuito al Pd, l’indicazione sarebbe stata derubricata come un’autocandidatura.

“La sua disponibilità è stata un grande gesto d’amore per Foggia, grazie Marcello. A prestissimo”, ha scritto sui social la presidente regionale Dem Lia Azzarone. Insieme a Vladimir Luxuria e Daniela Marcone, potrebbe sostenere in prima fila la candidata alla carica di sindaco dell’area progressista e riformista.

I civici di Michele Emiliano non hanno ancora sciolto le riserve e si incontreranno solo domani pomeriggio. Rosario Cusmai ha convocato una riunione con i candidati della lista targata CON e con la direzione. Di certo, Michele Emiliano e Giuseppe Conte si sono sentiti, ma alla base spetta l’ultima parola. Sono le resistenze residue.

Il lavorio dei Cinquestelle capeggiati dal coordinatore provinciale Mario Furore e dall’assessora al Welfare Rosa Barone ha funzionato. Hanno convinto gli alleati, ora tocca fare lo stesso con gli elettori.

In attesa delle ultime rifiniture, potrebbe arrivare prima la conferenza di presentazione del candidato sindaco del centrodestra unito, Raffaele Di Mauro. Ieri la coalizione si è riunita per mettere a punto i primi aspetti organizzativi della campagna elettorale.

Chi conosce bene entrambi i candidati confida in un confronto “gentile”, considerato l’aplomb dei due profili. Da una parte la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dall’altra il coordinatore provinciale di Forza Italia. Una figura istituzionale contro un uomo di partito.

Nel campo largo c’è chi sente la vittoria in pugno, persino al primo turno, al più “stracciando” il principale competitor al secondo turno. Si contano già otto liste a sostegno di Marida Episcopo.

I due poli scontano, però, un bel ritardo nella corsa a Palazzo di Città.

Il primato nell'avvio della campagna elettorale per le Comunali spetta all’ex parlamentare Nunzio Angiola, candidato sindaco a capo di un raggruppamento di quattro civiche, che procede per la sua strada, incurante degli avversari.

È partito con largo anticipo anche il candidato civico Giuseppe Mainiero, leader del movimento Resto a Foggia, che ne ha per tutti dopo il fallito tentativo di riavvicinamento con il centrodestra, stroncato nelle stanze romane.

In pista da tempo anche Antonio De Sabato con il suo Progetto Concittadino, che porterà in piazza Luigi De Magistris lunedì 4 settembre per un'assemblea pubblica.

Al di là dei desiderata, sembra destinata a sfumare la candidatura a sindaco di Potito Salatto, finora piuttosto ‘ondivago’. Alla prima di Municipia, l’imprenditore della sanità privata, aveva parlato di un luogo plurale e di un progetto inclusivo. Nel toto-nomi degli ultimi giorni è stato accostato indistintamente al centrosinistra, al centrodestra e al terzo polo. E ora che i giochi sono fatti, appare piuttosto temeraria una corsa in solitaria.