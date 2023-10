Foggia decide il sindaco: seggi aperti fino alle 15, ieri ha votato il 46,17% degli elettori

Sono state riaperte alle 7 di oggi 23 ottobre le 147 sezioni dove i foggiani sono chiamati ad esprimersi su chi guiderà la città dopo oltre due anni di commissariamento e a trenta mesi dallo scioglimento del precedente Consiglio comunale.

Si parte da un'affluenza alle urne pari al 47,16%: sono circa 56mila gli aventi diritto al voto - su 119.751 iscritti - che si sono espressi nella giornata di ieri 22 ottobre. Nel maggio 2019, quando si votò soltanto la domenica, alle urne si recò il 66,71% degli iscritti nel registro dei votanti, pari a 81.908 consensi.

Hanno già votato i cinque candidati sindaco Giuseppe Mainiero, Nunzio Angiola, Raffaele Di Mauro, Antonio De Sabato e Maria Aida Episcopo,

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco è fissato nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 novembre. Saranno eletti 32 consiglieri.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a partire dalle 15

Come si vota

Sulla scheda elettorale sono presenti i nomi dei candidati sindaci, sotto ai quali sono riportate le liste che lo supportano: Giuseppe Mainiero, Antonio De Sabato, Nunzio Angiola, Raffaele Di Mauro, Maria Aida Tatiana Episcopo (nrd in ordine di apparizione sulla scheda elettorale).

L’elettore potrà tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato sindaco. Si può tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco oppure sia sul candidato sindaco che su una delle liste a esso collegate. In entrambi i casi il voto sarà attribuito alla lista e al candidato sindaco alla quale la lista si riferisce.

Per quanto riguarda le preferenze (ovvero la scelta del candidato consigliere) esse si esprimono scrivendo negli appositi spazi (accanto al simbolo della lista) il cognome del candidato consigliere. In caso di omonimia occorre scrivere anche il nome. È possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale a due sole condizioni: che riguardino una candidata di genere femminile e un candidato di genere maschile (o viceversa) e che appartengano alla stessa lista. Qualora l’espressione di due preferenze riporti due candidati dello stesso genere (due maschi o due femmine) la seconda preferenza sarà annullata.

Si può esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno su un candidato sindaco e un altro su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito al candidato sindaco e alla lista non collegata. Anche per il voto disgiunto è possibile esprimere una preferenza, purché il candidato consigliere appartenga alla lista sulla quale si traccia il segno. Non è possibile in nessun caso votare per una lista e poi esprimere una preferenza appartenente a un'altra. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare le Faq – Elezioni amministrative 2023 sul sito del Ministero dell’Interno.C

Cosa serve per votare

L’elettore, per votare, deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento in corso di validità. In vista delle elezioni, gli uffici anagrafe deputato al rilascio della carta d’identità elettronica resteranno aperti presso le sedi istituzionali, a Palazzo di Città, in Corso Garibaldi 58 e presso la circoscrizione Camporeale-San Lorenzo, in piazza Giovanni XIII 1.

Ai fini dell’espressione del voto, sarà comunque possibile esibire la carta d’identità anche se scaduta o altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. È previsto, altresì, che in mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri del seggio, che conosca personalmente l’elettore, può attestarne l’identità e, se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertarne l’identità, l’elettore può presentare un altro elettore del Comune, noto al seggio, che ne attesti l’identità.

Si precisa, inoltre, che la consegna della carta d’identità elettronica avviene dopo 6 giorni lavorativi dall’emissione. Il Ministero dell’Interno con la circolare n.2/2018, ha ritenuto di equiparare la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica a documento valido ai fini del riconoscimento dell’elettore in quanto la stessa ricevuta contiene: foto del titolare, dati anagrafici dello stesso, numero della carta d’identità e timbro del Comune.