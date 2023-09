Scontro Di Mauro-Mainiero su Landella. Episcopo sotto tiro anche di De Sabato

Com’era ampiamente prevedibile il tema Landella è diventato centrale nella campagna elettorale, atteso che sull’ex sindaco di Foggia, dimissionario prima dello scioglimento dell’Ente comunale per infiltrazioni mafiose, nonché sotto processo per corruzione, nella giornata di ieri i candidati sindaco Giuseppe Mainiero e Raffaele Di Mauro si sono scambiati una serie di accuse a colpi di comunicati stampa.

Ad accendere la miccia è stato Mainiero: “Il candidato sindaco di Franco Landella, Raffaele Di Mauro, continua da settimane a dichiarare che se i foggiani voteranno per il centrodestra la nostra città potrà contare su “un collegamento diretto con il Governo nazionale”. Capiamo l’esigenza di fare un po’ di propaganda spicciola, cercando di convincere i tantissimi cittadini terrorizzati da quelli che hanno portato il Comune allo scioglimento per infiltrazioni mafiose e sono stati travolti dagli scandali giudiziari. Ma a Di Mauro qualcuno dovrebbe spiegare come funzionano le istituzioni. L’attenzione che il Governo nazionale deve e dovrà riservare a Foggia è un dovere, qualunque sia il sindaco eletto, non un “favore” riservato ai propri amici politici. Evidentemente le vecchie abitudini sono dure a morire. E le parole tradiscono il pensiero. Io sono sicuro – conoscendola personalmente – che la premier Giorgia Meloni abbia una cultura istituzionale nettamente più seria di quella del candidato di Landella. Dirò di più: io, a differenza di Di Mauro, per parlare con la presidente del Consiglio non dovrò chiedere il suo numero di telefono a qualche parlamentare barese. Quindi diciamo la verità: chiunque diventerà sindaco di Foggia avrà il diritto di pretendere dal Governo nazionale impegno e sostegno. E di ricevere entrambi. Indipendentemente dalla tessera di partito che avrà o non avrà in tasca. Lo schieramento di Landella faccia un favore ai foggiani: svolga la campagna elettorale senza raccontare frottole. A meno di non voler affermare ufficialmente che per il centrodestra le istituzioni sono al servizio dei partiti e non dei cittadini. Parli di Foggia, domandando alla nostra comunità se si ritiene soddisfatta di come ha sciaguratamente amministrato negli ultimi sette anni. E lasci perdere questi “trucchetti” per tentare di racimolare qualche voto in più”.

La replica del leader della coalizione di centrodestra e segretario provinciale di Forza Italia, rafforzata dalle foto che ritraggono Mainiero sul palco insieme a Landella, non si è fatta attendere: “Apprendiamo che per “qualcuno” poter contare sulla squadra del governo nazionale sia un “abuso istituzionale”. Per noi, invece, si tratta di una collaborazione vincente per poter portare avanti e realizzare gli interventi e i grandi programmi di rilancio della nostra amata città. Per quanto riguarda le altre affermazioni sempre di “qualcuno” sulla nostra storia, c’è una differenza: noi non rinneghiamo le nostre radici e le esperienze che ci hanno condotto fino a qui. Altri, invece, ritengono che i cittadini abbiano la memoria corta e non è compito nostro ricordargli che non è così. Mainiero, del resto, dimentica (o fa finta di dimenticare) il suo trascorso politico, che viaggiava sugli stessi nostri binari: ricordiamo (noi!) i suoi abbracci con Franco Landella e gli applausi scroscianti in occasione della campagna elettorale a sostegno dell’ex sindaco. Noi non dimentichiamo e non rinneghiamo. Abbiamo, però, un altro compito: quello di dare a Foggia una prospettiva di crescita economica, trasparenza, di legalità e di speranza nel futuro. Perciò, non entreremo in polemica con smemorati di sorta, ma parleremo esclusivamente alla città delle nostre idee e dei programmi che intendiamo attuare… soprattutto con il sostegno concreto del governo Meloni. Si chiama collaborazione istituzionale”.

Poco dopo è arrivata la controreplica di Mainiero: “È davvero divertente, ai limiti dell’esilarante, il tentativo di Raffaele Di Mauro di accusarmi di essere stato alleato di Franco Landella. Cioè di colui che lo volle segretario provinciale di Forza Italia, preferendolo all’avvocato Luigi Miranda, e che ha sostenuto prima da dirigente del partito dell’ex sindaco e poi da Consigliere comunale di maggioranza. Avrò sicuramente molti difetti e tanti limiti. Ma c’è una cosa che i foggiani – tutti i foggiani – sanno benissimo e mi riconoscono, al di là della loro appartenenza politica. E cioè che io sono stato il principale e solo oppositore dell’ex sindaco – rinviato a giudizio per corruzione e tentata concussione – che ha portato insieme al centrodestra allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Non mi sto giustificando, perché non ne ho bisogno. Visto che in quella maggioranza ci sono rimasto appena due mesi. E poi, a differenza di Mauro, sono andato via avendo capito quale era la pessima aria che tirava. Ha ragione Di Mauro quando dice che lui “non rinnega”. D’altro canto non vedo come potrebbe. È di Mauro ad essere stato sempre al fianco di Landella. E’ Di Mauro ad aver fatto campagna elettorale e votato la cognata di Landella, Michaela Di Donna, per ben due volte: prima alle regionali e poi alle politiche. È Di Mauro ad averlo voluto nuovamente candidato sindaco e ad averlo votato alle primarie del centrodestra del 2019. È Di Mauro ad averlo sostenuto in Consiglio comunale, approvando tutti i suoi atti, fino alla fine. Anche quando Landella varò la cosiddetta “Giunta dei migliori”. L’ultimo atto di uno spettacolo indecoroso. Le polemiche politiche possono anche essere aspre. Specie in campagna elettorale. Ma sarebbe meglio per tutti non farle diventare ridicole. È Raffaele Di Mauro il candidato di Franco Landella, non Giuseppe Mainiero. E questo è un fatto, non un’opinione”.

In serata è arrivata la nota dell'ufficio stampa e comunicazione della candidata sindaca del campo largo progressista, Maria Aida Episcopo, che a margine del confronto organizzato dall'associazione 'Giovanni Panunzio' con i candidati sindaci sulla mafia e sulla legalità, ha denunciato “l’indegno tiro al bersaglio” nei suoi confronti, “colpevole di guidare una coalizione che si propone di realizzare un cambiamento rispetto alla precedente di centrodestra guidata da Franco Landella e che ha portato allo scioglimento dell'amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose” si legge.

Nell'ordine, sono finiti nel mirino dell'entourage di Episcopo, Raffaele Di Mauro, “la stessa persona da sempre vicinissima all'ex sindaco, che, aggiunge “ha definito il campo largo progressista "un minestrone indigesto", dimenticando la relazione di scioglimento da parte del prefetto e i suoi contenuti”.

Poi Giuseppe Mainiero, “che ha smesso di sostenere l'ex sindaco Landella dopo che la sua assessora di riferimento è stata silurata (altrimenti il suo sostegno non sarebbe stato messo in discussione)” avrebbe strumentalizzato due manifesti affissi abusivamente, “prontamente rimossi e che non hanno alcun collegamento con la criminalità, per allusioni gravissime che respingiamo con fermezza”.

Non sono mancati i riferimento alla Giunta Mongelli, di cui Episcopo ha fatto parte, da parte del candidato sindaco che al ballottaggio delle scorse Comunali aveva appoggiato la coalizione del centrosinistra targata Pippo Cavaliere: "I guai di questa città iniziano con la giunta Agostinacchio e la Federico II. Quindi smettiamola col torcicollo. Mongelli ha fatto il commissario liquidatore di questa città, diciamoci la verità, chiamato a risolvere i danni del secondo Agostinacchio, che è stato l’inizio della fine di questa città”.

Respinte, infine, le accuse di Antonio Di Sabato, che avrebbe parlato di permeabilità della coalizione campo largo progressista a possibili infiltrazioni. “Accuse e illazioni che Episcopo ha smontato una ad una, con pacatezza, riferimenti normativi e legislativi e argomentazioni puntuali e mirate, e spazzando via mistificazioni e falsità che sono la cifra stilistica e distintiva di queste persone” si legge nella nota stampa.

“Le liste dei candidati del Campo largo progressista sono state attentamente vagliate candidato per candidato, e sono vergognosi i tentativi di screditare persone oneste, preparate, coraggiose nel tentativo di racimolare consenso. È un modo di fare e di intendere la politica che è lontanissimo dal nostro, che denunciamo e stigmatizziamo: non possiamo più accettare e tollerare un atteggiamento così aggressivo nei toni e nei modi assolutamente scomposti, rivolti all'indirizzo esclusivo dell'unica donna. Probabilmente proprio perché è una donna” la chiosa.