Candidati sindaci a rapporto dal Prefetto: richiamati al rispetto delle regole per le affissioni

Sono saliti alla spicciolata candidati sindaci e delegati di lista convocati oggi alle 16 dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, in vista delle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre. Oggetto della riunione la disciplina della propaganda elettorale.

Hanno risposto presente i candidati alla carica di sindaco Nunzio Angiola, Raffaele di Mauro e Marida Episcopo. Assenti Antonio De Sabato e Giuseppe Mainiero, ma hanno partecipato i delegati delle liste che li sostengono.

Non si ricordano, in passato, in occasione delle precedenti tornate elettorali, convocazioni di questo genere. Alle prime avvisaglie, probabilmente, il prefetto ha preferito richiamare i candidati al rispetto delle regole.

Nessuna strigliata, solo raccomandazioni dall’Ufficio territoriale del Governo. L’incontro è durato meno di mezz’ora. È stato distribuito un vademecum che, in 12 paragrafi, riassume norme e prescrizioni.

La Prefettura, però, ha invitato a prestare maggiore attenzione ai collaboratori che affiggono i manifesti. A tal proposito, nel corso della riunione, il comandate della Polizia Locale, Romeo Delle Noci, ha fatto sapere che sono state già emesse sanzioni per le affissioni abusive che fioccano in città.

È la solita guerra degli ‘attacchini’. Non si salva nemmeno questa campagna elettorale post scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Più in generale, è stato formulato un appello a una sana e corretta campagna elettorale, con toni morbidi e rispettosi. Auspicata, inoltre, una informativa relativa allo svolgimento dei comizi.

Dal canto loro, i candidati chiedono di snellire la burocrazia: dal centrodestra è arrivata l’istanza di accorciare i tempi per le autorizzazioni dei gazebo.