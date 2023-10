Tutto sulle Comunali 2023 che hanno incoronato la prima sindaca donna di Foggia

Dopo oltre due anni di commissariamento, iniziato ufficialmente il 25 maggio 2021 come riportato sull'albo marmoreo, il popolo foggiano è stato chiamato nuovamente alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Hanno votato 72272 foggiani, per un'affluenza di poco superiore al 60%, in calo di oltre sei punti percentuali rispetto alle elezioni del 2019 e addirittura di dieci punti rispetto al 2014.

La tornata elettorale del 22 e 23 ottobre 2023 entrerà nella storia della città, perché la prima a vedere eletta una sindaca donna. Maria Aida Episcopo, candidata del Campo Largo Progressista, ha stravinto la contesa elettorale al primo turno con il 52,78% delle preferenze (36801 voti), davanti al candidato del centrodestra Raffaele Di Mauro, fermatosi al 24,76% (17268 voti). La contesa tra i tre civici ha visto prevalere Nunzio Angiola, che ha ottenuto il 10,59% delle preferenze (7381 voti) davanti a Giuseppe Mainiero (8,05% e 5616 voti) e ad Antonio De Sabato con il 3,82%.

Il Partito Democratico è stata la lista più suffragata con il 13,66% delle preferenze, davanti al Movimento Cinquestelle (12,32%) e a Fratelli d'Italia, unico partito della coalizione di centrodestra a superare la doppia cifra in termini percentuali (11,30%). Con la vittoria del Campo Largo Progressista, sono sei le liste a sostegno della Episcopo a entrare in Consiglio Comunale: il Partito Democratico conquista 6 seggi, il Movimento Cinquestelle 5, Con Foggia ottiene 4 seggi, 3 Tempi Nuovi, uno a testa Popolari per Foggia e Italia del Meridione. Nel centrodestra, oltre al candidato Di Mauro, entrano in consiglio 3 candidati di Fratelli d'Italia, 2 di Forza Italia, uno della lista Di Mauro Sindaco e uno di Prima Foggia. Un seggio anche per la lista Angiola Sindaco - in aggiunta a quella conquistata dal candidato Angiola - e per gli altri due candidati Giuseppe Mainiero e Antonio De Sabato. Una vittoria, quella Episcopo, più che mai trasversale, che dal centro si estende alle periferie. La candidata del Campo Largo Progressista ha prevalso in 146 delle 147 sezioni, perdendo (di soli 8 voti) nella sola sezione 15.

È stata anche la vittoria del Partito Democratico che elegge il consigliere più giovane (il 23enne Mario Cagiano) e che può vantare anche il più suffragato in assoluto, ovvero il segretario cittadino Davide Emanuele, unico tra i 683 candidati ad aver superato le mille preferenze. Con loro, un mix di veterani e new entry: a Dell'Aquila, De Vito e Azzarone si aggiunge Alice Amatore, seconda della lista per numero di preferenze. Grande soddisfazione anche per il Movimento Cinquestelle: "La vittoria dei foggiani onesti", l'ha definita Giuseppe Conte, il leader del Movimento che porta in consiglio comunale un mix di attivisti storici (come il più suffragato Dal Maso e l'ex candidato sindaco Quarato) ed esponenti della società Civile come Lucia Aprile e Francesco Strippoli. A loro si aggiunge anche Francesco Salemme, noto ai più come Cisky dei Tavola 28. Cambia il partito, non il risultato finale. Luigi Fusco, dopo il passaggio da Fratelli d'Italia a Forza Italia, ottiene il 'pass' per il Consiglio comunale risultando anche il più suffragato dell'intera coalizione di centrodestra.

Non mancano i grandi esclusi: Anna Rita Palmieri è la prima dei non eletti del Pd. Per lei non resta che auspicare un ingresso in giunta di uno dei sei eletti perché scatti il suo seggio. Fuori anche l'altro veterano Italo Pontone, che per la seconda tornata consecutiva non entra in consiglio comunale. Tra i grandi esclusi anche Salvatore De Martino, primo dei non eletti di Fratelli d'Italia, oltre ad Antonio Vigiano, solo quinto nella lista Prima Foggia, risultato in seguito al quale ha deciso di dimettersi dalla carica di segretario cittadino della Lega.

Non sono mancati anche quest'anno i candidati under 10, ovvero coloro i quali hanno racimolato meno di 10 preferenze. Sono in totale 147, ovvero il 21,5% del totale. Il numero più alto lo fa registrare il centrodestra, mentre nel Campo Largo Progressista sono più diffusi i candidati con zero preferenze.