Per Mainiero la sindaca è già decaduta: “Rischia di far schiantare la città contro un muro”

La richiesta di aspettativa senza assegni della sindaca Marida Episcopo è “illegittima” secondo il più spietato avversario alle elezioni, Giuseppe Mainiero: “Non può mettersi in aspettativa non retribuita dall’incarico a termine da provveditore, ma doveva mettersi in aspettativa dall’incarico di dirigente scolastica, e questo non è avvenuto”, afferma il commercialista, che sintetizza così la principale eccezione del ricorso elettorale depositato in Tribunale e in Prefettura. Consta di otto pagine e dieci allegati.

Secondo la tesi del neo eletto consigliere comunale di opposizione, il ministero, in pratica, avrebbe sbagliato a concedere l'aspettativa rispetto ad un incarico a tempo determinato.

A suo dire, poi, per non incorrere nella causa di decadenza, entro dieci giorni Marida Episcopo doveva “cessare dalle funzioni” di dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ma il ministero dell’Istruzione e del Merito “non ha mai disposto l’interim della reggenza” nelle more di un’attribuzione dell’incarico, dal 6 novembre al 23 novembre.

La procedura di selezione avviata il 16 novembre dall’Ufficio Scolastico Regionale per conferire l’incarico di reggenza si è concluso solo il 24 novembre.

“Il Tuel parla chiaro: lei è stata proclamata eletta alle ore 17.42 del 27 ottobre – spiega Mainiero - Entro il 5 avrebbe dovuto dimettersi dalle funzioni, che non significa fare una pec al ministero per mettersi in aspettativa non retribuita. Doveva cessare dalle funzioni”. Nei dieci giorni, conteggia anche il giorno della proclamazione.

Per lui, “è già decaduta”, ma toccherà al Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, accertare se Marida Episcopo sia incorsa nella situazione di incompatibilità e non l’abbia rimossa nei termini di legge. Stando al ragionamento del neo eletto consigliere comunale, che l’avvocato Gianfranco Corsini ha tradotto in un ricorso, la sindaca avrebbe dovuto dimettersi dall’incarico a tempo determinato di dirigente dell’Ufficio V Ambito territoriale di Foggia dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l’ex Provveditorato, e chiedere l’aspettativa per il ruolo di dirigente scolastico che ricopre a tempo indeterminato dal 2007.

Il comunicato della Flp Scuola Foggia

La lampadina si è accesa quando ha letto un comunicato, datato 24 novembre, della Flp Scuola Foggia, che poi è il sindacato di Giuseppe De Sabato, ex provveditore e padre dell’ex candidato sindaco Antonio De Sabato, e di Maria Antonia Camarca, nel 2019 candidata in ticket con il leader di Progetto Concittadino.

Da lì ha appreso la questione e ha deciso di andare fino in fondo. Il sindacato formulava i suoi auguri di buon lavoro a Giuseppina Lotito, che dirigerà l’Ust fino a novembre 2025, ma nel contempo si rammaricava per la natura dell’incarico di reggenza, “perché il delicato ruolo che viene assegnato agli uffici provinciali richiede una presenza costante del dirigente”.

La dottoressa Lotito è dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari e il sindacato spera che possa recarsi a Foggia per assicurare la sua presenza fisica. “La neo sindaca, pur potendo optare per il ritorno al ruolo di dirigente scolastica, ha scelto di conservare anche l’incarico di dirigente a tempo determinato presso l’Ust, impedendo così la nomina di un dirigente full time a Foggia - si legge nella nota della Flp Scuola – Ovviamente, sono scelte personali, che la legge forse consente, ma è indubbio il nocumento che ne trae l’Ust di Foggia”.

Il sindacato, insomma, poneva una questione di opportunità.

Il “dato etico”

Il consigliere comunale rimprovera il “dato etico” alla sindaca e la “doppia morale che pone in capo al cittadino la migliore posizione contributiva”: “Ha messo al primo posto il proprio interesse personale, perché la propria condizione contributiva non è interesse della collettività. La voglia di voler mantenere quella nomina e di mantenere al calduccio il posto ha messo a repentaglio la vita amministrativa e l’elezione stessa di un Consiglio comunale”. Qualora il sindaco decadesse, il Consiglio comunale andrebbe incontro ad un altro scioglimento, e il Comune sarebbe di nuovo commissariato fino a nuove elezioni.

“Significa mandare la città a schiantarsi a 300 all’ora contro un muro”, afferma oggi Mainiero. E ci sarebbe poco da stare allegri. “Non è un capriccio elettorale, riguarda la legittimità degli atti che compie un sindaco di una città capoluogo”, avverte.

“Facciamo questo ricorso con un peso al cuore - ha ammesso l’avvocato Gianfranco Corsini – ma è un atto dovuto per amore verso la città”. Nel giro di 20 giorni dal deposito, sarà fissata l’udienza. Naturalmente, qualora il giudice ordinario dovesse sancire la decadenza, Marida Episcopo potrà ricorrere in appello, e poi in Cassazione.

Il prefetto, stamattina notiziato per i profili di competenza, d’imperio potrebbe pronunciarsi sulla decadenza, ma in genere a sbrogliare la matassa è un Tribunale.

La risposta della sindaca

La sindaca ha già risposto via social, rivolgendosi a “tutti i delusi dell’esito elettorale”: “Il ministero dell'Istruzione e del Merito - sede centrale di Roma - mi ha concesso con atto della Dgruf (Direzione generale per le risorse umane e finanziarie) l'aspettativa senza assegni per mandato politico con decorrenza 6 novembre 2023”.

Ha derubricato le contestazioni a “cavilli inutili senza adeguato sostegno normativo”: “Le attenzioni sulla sfera privata e lavorativa della mia persona sono segnali palesi di insuperabile livore anche dopo la campagna elettorale”.

Ha pubblicato il decreto di collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per mandato politico.

“Un conto è l'atto ‘originario’ della Dgruf decorrente dal 6 novembre 2023, altro è l'Atto dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia prodromico all'assegnazione della reggenza presso l'Ats di Foggia”, precisa la sindaca per evitare equivoci.

Sarà comunque il Tribunale di Foggia a dissipare ogni dubbio. In occasione della proclamazione, il consigliere comunale Mainiero sarebbe già pronto a eccepire altri profili di incompatibilità: sarebbe il caso di Amato Franco Nunziante, eletto nella lista Prima Foggia, funzionario di una società che opera per conto del Comune, ma anche qualora accertato avrebbe dieci giorni per rimuovere la causa. A Davide Emanuele contesta, invece, una causa di ineleggibilità per il suo ruolo di Commissario Straordinario dell'ASP ‘Pia fondazione De Piccolellis’. La nomina di assessore lo metterebbe al riparo da eventuali controversie.