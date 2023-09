Il centrodestra guarda avanti, prima uscita di Raffaele di Mauro con Fratelli d’Italia: “Noi siamo il futuro”

“Lo sguardo rivolto verso il futuro” è il mantra del centrodestra unito che guarda al passato solo quando la memoria torna indietro a più di vent’anni fa.

La prima uscita pubblica del candidato sindaco del centrodestra unito Raffaele di Mauro è targata Fratelli d’Italia, accanto al senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario all’Agricoltura, che vuole partire da Foggia per cambiare la Puglia.

Forse ci ha messo un po’ a carburare e ad entrare in partita, ma ora, con il solito spirito di servizio, si appresta a giocarsela. Arriva con Bellisario Masi, che fu coordinatore provinciale di Forza Italia dal 1995 al 1999.

Sulla cravatta è impresso lo slogan della campagna elettorale di quattro anni fa, ‘È Foggia’, magari anche per scaramanzia.

Fratelli d’Italia, con la regia del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, lo incoraggia con una standing ovation nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, in risposta ai primi veleni della campagna elettorale che, per la verità, hanno tolto subito le castagne dal fuoco.

Il deputato Giandonato La Salandra riscrive la cronaca dei tavoli di coalizione. Stando alla sua versione, di Mauro non sarebbe stata l’ultima carta del centrodestra. “Questa candidatura nasce in una chiacchierata con l’onorevole Paolo Agostinacchio, perché noi siamo il partito dell’identità, e l’unica nostalgia che abbiamo è la nostalgia del futuro. E abbiamo immaginato che la giusta ripartenza del centrodestra dovesse nascere come il centrodestra, negli anni, aveva iniziato a vincere nei comuni - racconta - Non siamo andati a pescare fuori dalla nostra identità. Noi abbiamo vinto a Foggia con Paolo Agostinacchio prendendo un candidato all’interno della storia del Movimento Sociale, a San Severo con Giuliano Giuliani, a Cerignola con Salvatore Tatarella”.

Tanti i militanti arrivati dalla provincia di Foggia che riempiono la sala. “Fare la prima uscita con Fratelli d’Italia, che mi ha voluto fortemente al tavolo della coalizione regionale, mi dà una forza che non immaginate”, ha esordito l’avvocato di Mauro. La campagna elettorale sarà impostata sul “noi”, un centrodestra che “vuole guardare al futuro”. Ha preso la candidatura come “una missione”. “Non è mai stata un sacrificio”, chiarisce.

Il “rinnovamento generazionale” delle liste è la connotazione di cui va fiero. Un nome nuovo è certamente quello dell’avvocato Valerio Vinelli, che sceglie il partito della Premier per candidarsi.

La senatrice Anna Maria Fallucchi al primo punto del programma vorrebbe proprio l’agricoltura e ‘Foggia città del grano’ agli ingressi della città. Il candidato sindaco promette di istituire una Consulta per l’agricoltura coinvolgendo associazioni di categoria ed esperti.

È l’onorevole Paolo Agostinacchio, sindaco di Foggia dal 1995 al 2004, a infiammare la sala: “Saremo in piazza a manifestare la voglia di futuro, perché noi siamo il futuro”. Arde ancora la fiamma nel suo appassionato intervento in quello stesso Palazzetto dell’Arte in cui un tempo era al fianco di Giorgio Almirante e Pino Rauti.

“Questa è una campagna elettorale soprattutto politica – avverte - ieri ho letto che un tale socialista ha abbandonato un civico perché deve convergere nel campo largo. Allora, la battaglia è centrodestra contro centrosinistra”.