Compensi agli amministratori più che raddoppiati: ecco quanto guadagneranno Giunta e consiglieri

Il ritorno della politica a Palazzo di Città coincide con la piena applicazione della norma che ha rideterminato le indennità di funzione degli amministratori locali a decorrere da gennaio 2022.

All’epoca, a guidare il Comune di Foggia erano i commissari e, così, il tema è passato in cavalleria. Foggia, da capoluogo di provincia oltre i 100mila abitanti, presenta i compensi più alti tra i comuni della Capitanata, perché le nuove indennità sono parametrate al trattamento economico dei presidenti delle Regioni (13.800 mensili) in misura percentuale in relazione alla popolazione e alla tipologia di ente.

Quindi, se il sindaco di Bari, città metropolitana, da gennaio 2024 percepirà esattamente lo stesso stipendio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a scalare, il sindaco di un comune capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100mila abitanti, qual è appunto Foggia, percepisce l’80 percento della sua indennità.

Le città più grandi della provincia si trovano, invece, nella fascia con popolazione superiore a 50mila abitanti, e si fermano al 45%.

La Legge di Bilancio 2022, al tempo del Governo Draghi, aveva stabilito una graduale applicazione degli incrementi, sempre in misura percentuale. In quest’ultimo scampolo del 2023, dunque, le nuove indennità non sono ancora a regime.

Sono incrementati proporzionalmente anche i compensi di vicesindaci, assessori e presidenti dei Consigli comunali, applicando percentuali già previste da decreti ministeriali del 2000. Contestualmente è stato rideterminato il tetto massimo del compenso dei consiglieri comunali, pari a un quarto dell’indennità del sindaco.

In soldoni, l’indennità del sindaco, dall’1 gennaio 2024 è pari a 11.040 euro e fino al 2021 ammontava a 5.205,89 euro, il compenso del vice sindaco a 8.280 euro (prima era 3.904,42 euro), quello di un assessore e del presidente del Consiglio è pari a 7.176 euro (prima 3.383,83 euro). L’importo del gettone dei consiglieri comunali sale a 32,53 euro, e il tetto massimo del compenso mensile è fissato in 2.760 euro. Sono tutte cifre lorde.

Specie nel caso della sindaca, tasse e contributi incidono parecchio sulla somma che, netta, ammonta a 5.715,33 euro (al netto dei contributi e dell'irpef). Basti pensare che l’indennità di carica è assoggettata a ritenuta Irpef con applicazione dell’aliquota al 43%. Il vice sindaco prende 4885,20 euro, assessore e presidente del Consiglio 4233,84 euro, e i consiglieri al massimo raggiungono 1.794 euro.

Nel caso di aspettativa non retribuita di assessori, presidente del Consiglio comunale e consiglieri vanno detratti ancora i contributi.

Negli ultimi mesi dell’anno la sindaca percepisce 9.173,08 euro e non vale la pena calcolare gli altri compensi perché saranno comunque parziali, considerato che le nomine arriveranno più o meno a metà mese.

La maggiore spesa sostenuta dal Comune per la corresponsione delle nuove indennità di funzione, vale la pena ricordarlo, è finanziata con un contributo statale. Il solo Irap resta a carico dell’ente. Tant’è che il ministero dell’Interno, durante la gestione commissariale, ha assegnato ed erogato al Comune di Foggia, a titolo di contributo, per l’anno 2022, a concorso della copertura dell’onere sostenuto per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere al sindaco e agli amministratori locali, risorse pari a 241.176,31 euro, che l’ente ha restituito allo Stato, poiché inutilizzate per la gestione commissariale.

Ora non dovrà più restituire le somme, perché scattano le nuove indennità di funzione. Non sarà il fatidico posto fisso, ma il trattamento economico riservato a eletti ed eventuali assessori esterni non è niente male.