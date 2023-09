Prove di città, il candidato sindaco De Sabato in piazza con Luigi De Magistris

Antonio De Sabato, coordinatore di Progetto Concittadino, porta a Foggia Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli e leader di Unione Popolare, già al suo fianco in passate iniziative e oggi sostenitore della sua candidatura a sindaco.

Dialogheranno in piazza Umberto Giordano, davanti al palazzo degli Uffici Statali, lunedì 4 settembre, alle 19.

Nelle intenzioni di Antonio De Sabato, ‘Prove di città’ è un dibattito nel quale discutere, “attraverso l'esperienza umana e politica di De Magistris, e riflettere tutti insieme, senza distinzioni politiche, sulle esigenze sociali e culturali del territorio”.

L’obiettivo dichiarato è individuare nuovi stimoli e nuove possibilità di intervento per la risoluzione dei problemi che da tempo affliggono la città, ma anche ragionare intorno alle prospettive possibili per Foggia, “al di là delle divisioni di partito”.

Riscoprire il valore, la forza della legalità e della cultura, ma anche l'orgoglio di essere foggiani.

Nel 2017 Luigi De Magistris è stato insignito del premio Valarioti-Impastato per “aver combattuto criminalità e corruzione da più di vent’anni da magistrato e politico, per aver rotto il rapporto tra mafia e politica nella gestione politico-amministrativa della città di Napoli e per aver contribuito al riscatto morale di Napoli ed allontanato la camorra rompendo il sistema dei rifiuti e delle ecomafie”.