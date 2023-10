Seggio elettorale a 11 km di distanza, trenta famiglie non voteranno: "Resteremo a casa"

Una trentina di famiglie di Foggia sarebbero intenzionate a non recarsi alle urne i prossimi 22 e 23 ottobre, atteso che la sezione più vicina dista 11 km.

Siponta Morlino, presidentessa del comitato Salice Nuovo, imputa la responsabilità del disservizio all'ufficio elettorale del Comune: "La sede a noi assegnata è quella di Borgo Incoronata, che dista 11 km". Le famiglie avrebbero chiesto più volte la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto al Cep, nei due istituti scolastici 'Zingarelli' e 'Vittorino Da Feltre'.

Originariamente la sezione dedicata alle famiglie del Salice Nuovo era la 90 ubicata a Borgo Cervaro, poi chiusa per inagibilità. "Momentaneamente", nel settembre 2020, era stata trasferita alla sezione 89 di Borgo Incoronata, una zona decisamente più distante e difficile da raggiungere rispetto alla periferia più vicina del quartiere Cep, che dista quattro chilometri ma comunque sette in meno del seggio dell'Incoronata. "Abbiamo anche inviato volontariamente all'ufficio elettorale una lista di nominativi richiedenti pari a 30, che reclamavano in questa tornata elettorale di votare nelle due scuole a loro più vicine ma senza alcun esito positivo".

Per protesta gli abitanti del Salice Nuovo sarebbero intenzionati a non recarsi alle urne.