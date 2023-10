Un altro 'Quartiere Ferrovia': il progetto dell'arch. Pertosa sostenuto da Mainiero

Si svolgerà venerdì 6 ottobre, alle 18, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di via Galliani, l’incontro promosso dal candidato sindaco Giuseppe Mainiero dal titolo ‘Un altro futuro per il Quartiere Ferrovia’.

L’evento sarà dedicato alla presentazione delle soluzioni amministrative finalizzate a sconfiggere il degrado in cui da troppo tempo è sprofondata quell’area della città e alla illustrazione del progetto ‘Metaverso urbano, la città parallela’, elaborato dall’architetto Roberto Pertosa, che parteciperà all’iniziativa. Un progetto futuristico di riconcettualizzazione del 'Quartiere Ferrovia' nella città di Foggia come processo di interconnessione spaziale e interazione sociale.

Il commento del candidato sindaco Giuseppe Mainiero:

"Alla protesta, legittima e doverosa, abbiamo sempre affiancato la proposta. Non chiacchiere, ma azioni amministrative chiare e realizzabili. Lo faremo anche per quel che riguarda il ‘Quartiere Ferrovia’, per decenni completamente abbandonato e i cui residenti sono stati letteralmente presi in giro. Da tutti. Indistintamente. In ogni campagna elettorale. Noi, a differenza degli altri, faremo seguire i fatti alle parole. Costruiremo il futuro sanando quella ‘ferita’ e dando nuova vita ad una parte importantissima della nostra Foggia”.