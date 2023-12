Presunta incompatibilità, Episcopo: "Mi sono dimessa l'8 novembre". Mainiero: "Pezza che può non bastare"

“Giacché entrate nel mio lavoro, vi sto per dare una notizia shock: io mi sono dimessa l'8 novembre”. È lo “scoop” della sindaca Maria Aida Episcopo, che nel corso dei lavori del primo Consiglio comunale ha annunciato, a sorpresa, di non essersi limitata a chiedere l’aspettativa senza assegni dall’incarico dirigenziale dell’Ufficio Scolastico provinciale.

Tecnicamente, avrebbe chiesto il prepensionamento da dirigente scolastica. E, stando alle date riferite, ha presentato domanda di cessazione dal servizio sull’apposita piattaforma prima che scoppiasse il caso sulla presunta causa di decadenza, sollevato dal grande oppositore Giuseppe Mainiero sulla scorta di una nota del 24 novembre della Flp Scuola Foggia, sindacato legato a doppio filo a Giuseppe De Sabato, anche lui ex provveditore, padre di un altro ex candidato sindaco, Antonio De Sabato.

Incalzata dall’ex candidato sindaco del centrodestra, Raffaele di Mauro, per quanto sul tema si fosse ampiamente dissertato quando, sin dalla convalida degli eletti, Mainiero aveva evidenziato presunti profili di incompatibilità e ineleggibilità, ha svelato la decisione maturata 13 giorni dopo la proclamazione: “La sua gentilezza merita questo”. Prima, aveva solo ricordato che risultava collocata in aspettativa senza assegni a far data dal 6 novembre, e non dal 7.

“Lo dico oggi perché non devo giustificarmi sulla mia vita privata e sulla mia vita lavorativa”, ha detto la sindaca rispondendo all’avvocato Raffaele di Mauro. “Abbiamo fatto male alla città. Questo è allarme sociale. Io se vinco quel ricorso chiederò la condanna a spese significativamente elevato per il danno alla città. Chiaro? E lo farò con grande energia. Se perderò lascerò sportivamente la città di Foggia, ben sapendo che la lascio non perché non sono una delinquente”.

Dopo aver sottolineato l’inizio “balbettante” dell’amministrazione Episcopo, non indugia sulle eccezioni di carattere normativo-burocratico, perché “è mestiere degli avvocati, mia categoria, ma nelle aule preposte”, ma pone una “questione politica” relativa all’importanza della sua funzione. Le mancate dimissioni dall’incarico di dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, a suo dire, potevano apparire come un modo per rimanere nella propria comfort zone.

Nell’ultimo giorno utile, rimarca, ha scelto l’aspettativa senza assegno: “Questa in psicologia è una patologia che si chiama la sindrome dell’ultimo minuto”, le ha detto il leader del centrodestra, elencando i sintomi. E così ha stimolato la risposta della sindaca, che ha riconosciuto il garbo dell’intervento, per quanto ficcante.

Ora pende il ricorso presentato al giudice ordinario dal consigliere comunale Giuseppe Mainiero che, probabilmente, sarà discusso il 6 febbraio. Sarà il Tribunale di Foggia a pronunciarsi.

Mainiero non ha gradito quella che bolla come una "minaccia" in riferimento alla richiesta di risarcimento danni, rispetto ad una verifica della legittimità degli atti e ad una “azione popolare”. Per il resto, non cambia opinione e all'annuncio non si scompone più di tanto, perché per lui sarebbe già decaduta il 6 novembre: “Le pezze le può mettere, poi bisogna vedere se va bene per il buco”.