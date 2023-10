Angiola presenta le "proposte rivoluzionarie" della sua 'FoggiaPiù': “È il momento delle scelte radicali"

“È arrivato il momento delle scelte radicali per Foggia”. In piazza Giordano, il candidato sindaco Nunzio Angiola, a capo di una coalizione di quattro civiche, presenta il suo progetto #FoggiaPiù. Bus rapid transit, zone 30 per ridurre la velocità in città, il viale della Stazione isola pedonale, un hub per il lavoro agile per “trattenere i giovani e far rientrare i cervelli”: sono alcuni degli input del programma in 85 pagine.

“Una serie di proposte rivoluzionarie che rappresentano quanto di più auspicabile oggi noi possiamo proporre per Foggia”, afferma il docente universitario, deputato nella scorsa legislatura.

I candidati “sono emanazione del mondo delle professioni, dell'università, della scuola, e abbiamo anche un discreto numero di giovani. È il loro entusiasmo che ci spinge a fare sempre meglio, sempre di più”.

Vede una fetta dei cittadini abbandonata allo scoramento, poi “c'è anche un'altra fetta che ci guarda con grandissimo sospetto, e addirittura con un senso di avversione. È quella fetta della popolazione che è caduta vittima dell'antipolitica, e purtroppo gli esempi che sono stati dati sono veramente indecorosi io invito tutti a non fare di tutta l’erba un fascio. Distinguete, sappiate vedere dietro le facce, sappiate leggere negli occhi, cercate di capire la sincerità delle persone che avete di fronte e, dopo che avete fatto questa analisi, scegliete il meglio, perché nessuna maledizione costringe Foggia a scegliere sempre il male minore. Questa volta Foggia sceglie il meglio”.

Cambiamento è la parola d’ordine sul palco. “Noi nella politica ci siamo sempre stati, alle spalle dei politici, purtroppo disattenti alle nostre proposte”, ha esordito Dario Fredella, candidato nella lista Orà!, che ha scaldato la piazza. Nunzio Angiola conta più di 200 persone: “Le nostre truppe cammellate - ha commentato sui social dopo il comizio - sono i cittadini foggiani”.

Nel video il candidato sindaco Nunzio Angiola e i candidati alla carica di consigliere comunale Vincenza Delli Carri (Ora!), Rosaria Stefanini (Effetto Foggia), Angelo Maffei (Foggia 5.0) e Massimiliano Perrone (Foggia 5.0).