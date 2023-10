Patto per Foggia del centrodestra: "Noi vi possiamo guardare negli occhi in maniera leale"

Sicurezza, legalità, bellezza, sviluppo economico e connessione: sono i cinque punti del Patto per Foggia della coalizione di centrodestra. “Io ci metto la faccia, è un patto morale”, ha detto il candidato sindaco Raffaele di Mauro in piazza Cesare Battisti, in un sabato di comizi.

Sono “cinque cose facile da realizzare, perché non abbiamo scritto il libro dei sogni”, spiega.

“Avremo un assessore alla sicurezza e alla Legalità che sarà un uomo dello Stato: chiameremo un uomo che ha già fatto parte in maniera seria e produttiva delle forze dell’ordine, che sa come si produce sicurezza in una città”, ha annunciato. E poi ha aggiunto: “La legalità sarà la nostra ossessione. Vogliamo restituire a Foggia la sua normale bellezza, una città vivibile, pulita”.

È salito sul palco con moglie e figlia. “Abbiamo fatto un’operazione di rinnovamento, perché vogliamo che una nuova classe dirigente si affacci alla responsabilità e abbiamo fatto anche scelte coraggiose. Qualcuno ci ha detto che ci avrebbero fatto perdere dei voti per strada, ma il cambiamento non va solo proclamato, va dimostrato. E le nostre scelte sono la conseguenza delle nostre idee”, ha affermato. Un pubblico numeroso elettrizza i candidati della coalizione.

I candidati sfilano sul palco, poi foto di rito. Il più giovane ha 18 anni e 41 giorni.

“Noi siamo uniti, e andremo avanti compatti”, ha detto Tonino Tancredi, segretario provinciale del Nuovo Psi, presentando la lista con i Liberali e Riformisti.

“Oggi le piazze si sono riempite, qui vedo bella gente e soprattutto la voglia di stare insieme e di non dover giustificare nulla alla città, mentre dalle altre parti qualche giustificazione la devono dare, per le liste di impresentabili che hanno fatto, e soprattutto, per qualche duro e puro che oggi, invece, semmai, deve rispondere all’Ispettorato del Lavoro. Noi siamo qui a testa alta a guardarvi in faccia”, ha detto l’avvocato Antonio Vigiano, segretario cittadino della Lega e rappresentante della lista Prima Foggia in cui figura come candidato.

“Foggia è una città di centrodestra, lo dimostra la gente presente”, ha detto Antonio Bove, referente della lista di Forza Italia. Proprio come lui, Ciccio D’Emilio di Fratelli d’Italia ha deciso di stare dietro le quinte, per “spingere i giovani”. Pronostica il ballottaggio e poi la vittoria.

“Questa città è andata vanti solo e unicamente quando il centrodestra l’ha governato”, ha detto nel suo intervento il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra. “Abbiamo riempito il Giordano di contenuti. Se la cultura a Foggia è riuscita ad oscurare il Petruzzelli, lo deve al centrodestra”.

Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis dal palco ha ricordato Franco Di Giuseppe.

“Abbiamo fatto una cernita abbastanza rigida. C’era la fila. Si volevano candidare in tanti, ma abbiamo preferito scegliere i migliori, dei professionisti, dei giovani – ha detto la senatrice FdI Anna Maria Fallucchi - Abbiamo scelto gente perbene, abbiamo preferito una lista in meno, non un’accozzaglia pur di vincere, ma abbiamo cercato di salvare i principi e non i consensi”.

“Il Governo sta con noi”, ha ripetuto dal palco, leitmotiv della campagna elettorale del centrodestra.

“Alla sinistra delle invettive, noi rispondiamo con questa meravigliosa piazza”, sono state le parole dell’onorevole Paolo Agostinacchio, ex sindaco. “Foggia,che ha saputo risollevarsi dalle macerie della guerra, da tragedie come quella viale Giotto, ha diritto a un futuro diverso”.