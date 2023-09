“Operazione speranza” del centrodestra con cinque liste, salta l'Udc: "Politicamente è ancora con noi"

“Siamo gli spartani che sfidano l’esercito di Serse, un esercito di liste che fanno perché hanno paura di noi”. È il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, cinefilo quanto il candidato sindaco Raffaele di Mauro, ad evocare ‘300’, all’indomani della presentazione delle liste in Comune.

Nel centrodestra sono cinque, la metà del campo largo progressista. Salta la lista dell’Udc, al tavolo dal primo giorno. È un vittoria morale di Francesco d’Innocenzio, ex coordinatore provinciale, e del suo gruppo che ha abbandonato il partito. Il veto su alcuni candidati, in particolare su Erminia Roberto, ha prevalso.

“L’Udc politicamente è ancora con noi. Il partito è in coalizione, sosterrà il centrodestra e la candidatura di Raffaele di Mauro – afferma il candidato sindaco ai microfoni di FoggiaToday - Noi ci siamo dati delle regole di composizione delle liste, molto chiare e rigide, che tutti dovevano rispettare. L’Udc, evidentemente, ha avuto dei problemi durante la composizione delle liste e non ha potuto partecipare, in maniera formale, con una sua lista, ma io sono ben contento di avere i referenti regionali dell’Udc al mio fianco in questa campagna elettorale”.

Dal giorno della sua investitura ufficiale, il 29 agosto, sono trascorsi più di venti giorni per incontrare la stampa, ma ha scelto una domenica mattina, alle 10.30, in un bar, proprio come la sua avversaria del centrosinistra che, però, ha convocato i giornalisti in un giorno feriale.

La coalizione ha deciso di attendere il deposito delle liste. Il 30 settembre saranno presentate insieme al programma in piazza Cesare Battisti. Parlano di ‘Foggia 2033’, una visione decennale. Di Mauro la chiama “operazione speranza per Foggia”.

Al tavolo c’è anche il deputato Giandiego Gatta, maggiorente del suo stesso partito, Forza Italia, i consiglieri regionali Giannicola De Leonardis (FdI) e Paolo Dell’Erba (Forza Italia), e il segretario cittadino della Lega Antonio Vigiano, peraltro candidato nella lista Prima Foggia.

L’età media delle liste è di circa 43 anni. “Dall’altra parte – dirà in conferenza stampa il candidato sindaco – c’è di tutto e di più. C’è un minestrone con candidati che forse noi abbiamo anche rifiutato”.

Raffaele di Mauro ricorda che “molte volte si sono presentati candidati anche con 13 o 14 liste in appoggio, per arrivare, poi, a uno stentato 3%. Le liste devono essere piene di contenuti, non soltanto di nomi e cognomi. I candidati sono importanti se sono portatori di consenso e di concetti. Riempire una lista giusto per farla serve per dare morale sui manifesti, ma poi, a livello elettorale, lascia il tempo che trova – prosegue di Mauro - Il centrodestra ha operato scelte coraggiose, con cui possiamo anche sembrare dei folli, perché magari abbiamo perso qualche voto per strada, con sole 5 liste, ma dall’altra parte questo ragionamento, forse, non si è fatto. Si è preso tutto e il contrario di tutto. Poi, alla fine, però, dopo il periodo elettorale, la città va governata, con un comune denominatore che dall’altra parte non vedo”.

Dopo la lettura delle liste avvisa “gli amici del centrosinistra che pensano di aver già vinto”: “Ci saranno delle grosse sorprese, non abbiate troppa fiducia nei vostri mezzi”.